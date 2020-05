Debiutancki singel projektu Potash feat. Drapaua

"Kosmitko" zaskakuje, bo wbrew temu, co można było się spodziewać, stylistyka ciągnie w kierunku... Depeche Mode. Melodyjność, synthowy klimat, a gdzieś tam z tyłu małe nawiązania do rocka, prostota, ale w tym artystycznie pozytywnym wymiarze.

"Kosmitko": https://youtu.be/HUDPwvGobHw

8 maja utwór ukaże się wszystkich serwisach streamingowych za pośrednictwem Wydawnictwa Agora.



- Chciałbym przeprosić się ze wszystkimi kolegami z dzieciństwa, z których śmiałem się, że słuchają Depszów zamiast czegoś ostrzejszego - pisze Drapaua.

- Może to jak z oliwkami, kiedyś nie mogłem ich jeść, aż smak mi dojrzał i dziś nie mogę się bez nich obejść. Może to kwestia predyspozycji, kiedy dopiero z czasem horyzonty się poszerzają. A może to kwestia tego, że ciągle, bezustannie czegoś szukam. W każdym razie romans z muzyką pop, elektroniką i współpraca z Danielem to wielka przyjemność. Myślę, że zrobimy więcej takich niespodzianek. Może nawet pójdziemy dużo głębiej.

Potash i Drapaua spotkali się wcześniej przy okazji nagrań płyty Nate (Moonlight), gdzie Drapaua zaśpiewał gościnnie w jednym z numerów w duecie z Mają Konarską.

Projekt już zapowiedział kolejny utwór, który ukaże się za kilka tygodni. Za hipnotyzujące animacje do pierwszych utworów odpowiada reżyser, rysownik, operator i fotograf - Hektor Werios.

Daniel Potasz aka Potash

Muzyk, producent, kompozytor. Od lat 90' kojarzony z tzw. zimną falą. Od początku istnienia związany z zespołem Moonlight, dla którego skomponował 8 płyt długogrających. Nominowany do Fryderyka za płytę Moonlight - Candra.

Obecnie produkujący pod nazwą "Potash" współpracując z wieloma artystami porusza się bardziej w klimatach pop-electro, synth-pop, alternatywy, czy ambientu. Wciąż poszukuje brzmień, rozwiązań, eksperymentuje. Łączy gatunki, dodaje wydawałoby się nie pasujące do siebie elementy, tworząc nową jakość. Częste kolaboracje nadają ciekawego charakteru powstającym utworom, w których coraz więcej artystów potrafi się odnaleźć.

Łukasz Drapała aka Drapaua

Wokalista, autor tekstów, melodyk, songwriter. Polskim słuchaczom muzyki rockowej znany głównie z zespołu Chemia i swojego projektu Chevy. Uważany za jeden z najciekawszych głosów muzyki rockowej i bluesa.