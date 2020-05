De Łindows komentuje Polskę A.D. 2020

Twórcą i pomysłodawcą teledysku jest Dominik Czech. Znany szerszej publiczność jako reżyser filmu "NIKT". Utwór i teledysk "Nie wszystko złoto..." są muzyczno-satyrycznym komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości. Chociaż nam, jako prostym muzykom, tę rewię na lodzie, z jaką mamy do czynienia w Polsce 2020 ciężko jest już chyba przeskoczyć.

"Nie wszystko złoto...": https://youtu.be/deW3VFU3oY0

"Nie wszystko złoto..." to kompozycja tytułowa z wydanego w ubiegłym roku szóstego albumu De Łindows. Muzyka na tej płycie to energetyczne gitarowe granie, przebojowe kompozycje i konkretne teksty dotyczące otaczającej nas rzeczywistości. Utwory takie jak "Pragnienie wolności", "Kler" czy "Kraj na pół" na pewno nie pozostawią Was obojętnym. Za to "Nie mogę obiecać", "Mamy czas?" ,"Ostatni klient" dają chwilę wytchnienia i dotyczą tematów bardziej przyziemnych.

Zespół De Łindows powstał w Katowicach w 2004r. Mają za sobą koncerty w Polsce, Czechach i na Słowacji. Występowali m.in. na takich festiwalach jak: Przystanek Woodstock/Pol'and'Rock Festival (zagrali tam trzykrotnie), B-Festival, Jarocin, Punk Island (SK),Underground Fest (SK), Keltska Noc (CZ), Hajnówka Rock Festival, Punk Fest i Czad Festiwal. W latach 2018 i 2019 wystąpili podczas "Pomarańczowej Trasy" zespołu Kult.