ATME prezentuje akustyczny występ z Radia Opole

ZAPIS KONCERTU na kanale YouTube zespołu.

Atme: Oficjalnie wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy na jednym z festiwali spotkaliśmy Tomka Wojtyłko z Polskiego Radia 3 Opole, który zaprosił nas do jednej ze swoich audycji. Przygoda z akustycznym graniem w zespole zaczęła się jednak wcześniej. Pierwszy był Trickster, który początkowo debiutował w akustycznej formie na wieczornych spotkaniach ze znajomymi. Wtedy, zupełnie jeszcze na luzie, z całą mocą ekspresji wokalnych, wirtuozerskich popisów gitarowych i bębniarskich, jakie oczywiście jest w stanie wydobyć z siebie człowiek nocą, natchniony dobrym towarzystwem, tudzież dobrym trunkiem. Tak nas to zainspirowało, że nakręciliśmy z pomocą znajomych klip do Trickstera, z chałupniczymi efektami pirotechnicznymi, który dziś można zobaczyć w sieci. Nikt na szczęście nie ucierpiał

Przede wszystkim, akustyczne wersje własnych utworów to druga szansa aby spojrzeć na tę samą kompozycję z totalnie innej strony. Niekiedy udaje się wydobyć z nich nawet więcej niż z pierwowzoru, a czasami kawałek zyskuje nowe życie. Przychodzą do głowy nowe pomysły i aranżacje.

Tomka Wojtyłko odwiedziliśmy kilkukrotnie, mając zawsze jeden lub dwa utwory do zagrania w audycji na żywo – bez fleszy, świateł, przesterów czy innych efektów. Tak po prostu.

Teraz z dumą przedstawiamy owoc naszej znajomości, czyli pełny koncert akustyczny zarejestrowany na żywo 12.09.2019 roku w Studiu M im. SBB w Radio 3 Polskiego Radia w Opolu.

Tego wieczoru zagraliśmy większość naszych utworów z płyty State of Necessity oraz z epki Forgiving Myself. Podczas koncertu towarzyszyli nam goście Agnieszka Bączkowska oraz Grzegorz „Sułtan” Sutryk a w realizacji nagrań pomógł nam bardzo Tomasz Pawłowski. Zapraszamy Was serdecznie na spotkanie z naszymi utworami w innej formie, trochę lżej, ale jednocześnie to dalej my - ATME.

Wrocławska grupa ATME od 2013 roku aktywnie działa na polskiej i zagranicznej scenie muzycznej. Zespół tworzą cztery zintegrowane osobowości szukające własnej drogi w muzyce, co ujawnia się w różnorodnym stylu gry, zmiennym metrum oraz złożonych strukturach kompozycyjnych.

„Nasza muzyka nawiązuje do szeroko pojętego rocka, elementów muzyki etnicznej i metalu progresywnego, aczkolwiek staramy się nie zamykać na jeden konkretny gatunek muzyczny. Ważna jest dla nas wolność treści i formy. Improwizujemy zarówno na próbach jak i na koncertach, a poprzez taki sposób tworzenia staramy się opuścić strefę komfortu na rzecz poszukiwań własnego unikatowego brzmienia i charakteru. Teksty utworów są rezultatem obserwacji świata i ludzi. Poruszają zagadnienia dotyczące egzystencji, rozwoju duchowego i psychologii ludzkiego umysłu” – opowiadają muzycy ATME.

W 2015 roku, po wygranym konkursie na Festiwalu im. Pawła Bergera w Kaliszu, ATME wydało własnym sumptem EP-kę koncepcyjną zatytułowaną „Forgiving Myself”. Pierwszy album długogrający ATME zatytułowany „State of Necessity” będzie miał premierę w lutym 2018 roku, będąc tym samym sumą stworzonych dotąd kompozycji oraz inspiracji zebranych od czasu powstania zespołu.

ATME ma na koncie występy na koncertach i festiwalach w Polsce oraz m.in. w Niemczech, Belgii, Holandii i Czechach.