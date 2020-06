Naked Root prezentuje "Cierń"

Na płycie “The Maze” 9 utworów stanowi pewną całość, historię bohaterki tekstów. Nie jest to “concept album”, ale opowiada o młodej kobiecie, o jej związkach (Joy Toy, Numb Affection), o zmaganiach z koszmarnymi wspomnieniami z dzieciństwa i młodości (Thorn), bezsennością (Howling Moon), ze swoimi ograniczeniami wynikającymi z wychowania i otoczenia w którym dorastała (The Maze, Folk Wisdom), z fałszywymi ludźmi (Fair Weather Friends). Nasza postać czasami ucieka w świat marzeń (Stardust), ale wreszcie znajduje swoją drogę i miejsce w życiu, zostawiając za sobą złe doświadczenia (I Won’t Give Up).

"Cierń": https://youtu.be/yl7RF5H3_2I

Naked Root to zespół działający na łódzkiej scenie muzycznej od początku 2011 roku. Stylistykę zespołu można określić jako szeroko pojęty hard rock z progresywnymi inklinacjami. Każdy z muzyków słucha różnej muzyki i nie jest to tylko rock, choć większość wychowywała się na muzyce Rush, The Police, Marillion, Yes oraz hard and heavy. Te dość odległe od siebie fascynacje muzyczne znalazły wspólny cel: granie muzyki mocnej i energetycznej, ale jednocześnie melodyjnej.

Po dość długim okresie poszukiwań muzycznych i kilku zmianach w składzie, na początku 2016 r. ukazała się debiutancka płyta zespołu zatytułowana po prostu „Naked Root”. Wiosną 2017 r nastąpiła zmiana perkusisty i od tego czasu muzycy koncertowali prezentując materiał z pierwszej płyty i jednocześnie pracowali nad materiałem na drugi album. Jesienią 2019 r. zespół dokonał nagrań w studiu “Manximum Records” i w najbliższym czasie nastąpi premiera płyty “The Maze”.

Skład: Jola Górska – wokal, Tomek Krawczyk – gitara, Arek Wieczorkowski – klawisze, Tomek Hubicki – bas, Grzegorz Szelewa – perkusja.