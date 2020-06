Potash feat. Drapaua z singlem "Uciekaj do mnie"

"Uciekaj do mnie" to konsekwentna kontynuacja stylu, który mogliśmy usłyszeć w pierwszym numerze. Obok synthowego klimatu, transowej melodii nadal można wyczuć duże przywiązanie do muzyki rockowej. Nie są to jednak nawiązania do klasyki, ale do dzisiejszych, świeżych blues-rockowych brzmień z przewagą elektroniki.

"Uciekaj do mnie": https://youtube.com/watch?v=Gsy3MPMv3Sw



Do utworu powstał bardzo interesujący klip, autorstwa utalentowanego reżysera i fotografa Hektora Weriosa. Western w stylu Franka Millera robi duże wrażenie i przypomina doskonałe produkcje filmowe, takie jak Sin City. Gościnnie w teledysku pojawiła się Zosia Szymańska.

Utwór niebawem pojawi się na wszystkich serwisach streamingowych.



Potash i Drapaua spotkali się wcześniej przy okazji nagrań płyty Nate (Moonlight), gdzie Drapaua zaśpiewał gościnnie w jednym z numerów w duecie z Mają Konarską. 30 kwietnia ukazał się pierwszy wspólny numer Daniela i Łukasza - Kosmitko.



Daniel Potasz aka Potash

Muzyk, producent, kompozytor. Od lat 90' kojarzony z tzw. zimną falą. Od początku istnienia związany z zespołem Moonlight, dla którego skomponował 8 płyt długogrających. Nominowany do Fryderyka za płytę Moonlight - Candra.

Obecnie produkujący pod nazwą "Potash" współpracując z wieloma artystami porusza się bardziej w klimatach pop-electro, synth-pop, alternatywy, czy ambientu. Wciąż poszukuje brzmień, rozwiązań, eksperymentuje. Łączy gatunki, dodaje wydawałoby się nie pasujące do siebie elementy, tworząc nową jakość. Częste kolaboracje nadają ciekawego charakteru powstającym utworom, w których coraz więcej artystów potrafi się odnaleźć.



Łukasz Drapała aka Drapaua

Wokalista, autor tekstów, melodyk, songwriter. Polskim słuchaczom muzyki rockowej znany głównie z zespołu Chemia i swojego projektu Chevy. Uważany za jeden z najciekawszych głosów muzyki rockowej i bluesa.