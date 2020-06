T.Day z nowym singlem "Proste Słowa"

Przez prawie 30 lat koncertował jako basista z wieloma artystami i zespołami takimi jak: Mr.Pollack , Taurus , Seven B , Gienek Loska , Jacek Dewódzki , Delhy Seed , Steel Velvet. Od 2017 roku tworzy własne utwory oraz teledyski, zapraszając do współpracy różnych wokalistów i instrumentalistów. Pasja do muzyki jest dla niego najważniejsza nie zamyka się w jednym gatunku, choć najbliższy jest mu Rock'n'Roll ! Uwielbia pracę w studiu , aranżowanie i tworzenie nowych brzmień . Wszystkie produkcje można zobaczyć na jego kanale You Tube.

T.Day: "Proste słowa" jest piosenką "drogi", która traktuje o tym co w życiu dla mnie najważniejsze. Lubię klimaty country i southern rocka, więc muzycznie do nich nawiązuje. Utwór jest w całości mojego autorstwa więc czułem, że tym razem ja muszę go zaśpiewać, jest bardzo osobisty. W nagraniach wzięli udział moi przyjaciele czyli Gerard Niemczyk (dr) , Adrian Gwożdziowski (g) i Magda Szlęzak (voc)".

"Proste Słowa": https://youtu.be/1th61v2BZUw