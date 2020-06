Yaszczuk w "Otchłani Mrocznych Pokus"

Yaszczuk to polski wokalista, gitarzysta i aktor z domieszką ekwadorskiej krwi, który bardziej niż piszący piosenki określa siebie jako piszący historie. Każdym występem zapewnia widzom emocjonalny rollercoaster. Jego muzykę ciężko byłoby umieścić w pojedynczej scenie muzycznej, ale słuchacze mogą dostrzec tam meandrowanie pomiędzy artyzmem Nicka Cave’a, melancholią Leonarda Cohena i akustycznym brzmieniem Bena Howarda.

"Otchłań Mrocznych Pokus": https://youtu.be/k2RBMvp23hw

Poprzez swoją twórczość Yaszczuk opowiada historie, nieraz dalekie jednak od lekkich i radosnych. Są w nich postacie, które zapraszają widownię do przemierzania światów tajemnicy, groteski, mroku, ale i nadziei, w otoczeniu miłości i namiętności. Niejednokrotnie cięższe teksty kontrastuje rytmiczną i melodyjną warstwą muzyczną. Jak sam mówi, „wszystko co dzieje się w moich historiach, zostaje w moich historiach.”

Zarówno sam, jak i z zespołem, swoje występy często wzbogaca warstwą aktorskich interpretacji swoich utworów lub coverów. Jest absolwentem brytyjskiej uczelni Goldsmiths, a 19 czerwca 2020 roku zadebiutuje EPką „Y”.

Yaszczuk, a właściwie Piotr Jaszczuk, jest synem Polki i Ekwadorczyka. Na scenie prawdopodobnie lubił być już od dziecka, a przynajmniej tak mówią mu fotografie z przedszkolnych wystąpień i nagrania z wcielania się w Krzysztofa Cugowskiego. Ukończył V LO im. Poniatowskiego w Warszawie, a w 2017 roku zrobił licencjat z filologii angielskiej na UW. Lata 2017-2019 spędził w Londynie, studiując na prestiżowej uczelni artystycznej Goldsmiths. Kierunek Popular Music pozwolił mu rozwinąć umiejętności aranżacyjne, kompozycyjne, produkcyjne oraz realizatorskie. Od września 2019 roku mieszka w Warszawie.

Wielki pasjonat teatru i filmów. Jeszcze jako student filologii angielskiej dołączył w 2015 roku do anglojęzycznej grupy teatralnej The Cheerful Hamlets, gdzie odkrył w sobie wielką miłość do aktorstwa. Jako aktor-naturszczyk zagrał w wielu sztukach, m.in. „The Night of January 16th” Ayn Rand, „Masquerade” Terry’ego Pratchetta czy adaptacji „Fawlty Towers”. Swój pobyt w Londynie także wzbogacił rozwijaniem teatralnej pasji, występując w musicalu „Our House” oraz adaptacji „Robin Hooda”. Dziś chwile wolne od muzyki uwielbia spędzać z przyjaciółmi z grupy teatralnej AntrAct, przygotowując kolejne projekty.

Od 2017 roku w duecie z Olandrą realizuje projekt Cohen&Cave, w którym prezentuje piosenki Leonarda Cohena i Nicka Cave’a po polsku i po angielsku. Duet wystąpił dwukrotnie w prestiżowym londyńskim POSKu, w warszawskim PROMie, w Rembertowie, a także w Ognisku Polskim w Londynie, za każdym razem ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem. Sam Yaszczuk jest też autorem wielu przekładów piosenek obydwu artystów.