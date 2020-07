"Rare 92-20" łódzkiego Hedone już w sklepach

Hedone można byłoby określić mianem legendy industrialu, doskonałej formacji rockowej i przyszłych mesjaszy electro-popu. I każde z tych określeń pasowałoby idealnie. Projekt, prowadzony przez Macieja Werka od 1992 roku, to kameleon, który mimo zmiennych kolorów wciąż pozostaje sobą – niezależnie od tego czy dzieli scenę z Apollo Four Forty czy tworzy subtelne duety z Renatą Przemyk i Joanną Prykowską. Niniejsza kompilacja, stanowiąca alternatywną podróż przez cała dotychczasową historię grupy, doskonale to potwierdza. To swoiste „the best of”, choć tak postawione na głowie i nieoczywiste jak cała twórczość Hedone.

"What Dickens Says About Loneliness": https://youtu.be/H--rJFB0Ocw

Nagrania, zremasterowane z oryginalnych taśm przez Grzegorza Piwkowskiego, uzupełnia książeczka z krótką historią zespołu i fotosami. W przygotowaniu wersja winylowa.

1. Just To See Your Face (1992)

2. Tongue (demo, 1993)

3. Eternal Relation (demo, 1993)

4. Forever and Ever (demo, 1993)

5. Ciało (unreleased, 1994)

6. Flying Fish 2 (unreleased, 1994)

7. To Madness (acoustic, 1994)

8. Drums (no industrial, 1994)

9. Skin (Ochaj solo, 1994)

10. Krew i wino (unreleased, 1998)

11. Zapach (RMX, 1998)

12. Piggy Movement (unreleased, 2002)

13. Jezu (mix one, 2005)

14. Honey (unreleased, 2005)

15. Sad Love Song (reprise, 2005)

16. G.O.D. (unreleased, 2007)

17. I ciągle widzę ich twarze (2008)

18. What Dickens Says About Loneliness (video mix, 2020)