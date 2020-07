Paweł Pilichowicz z nowym klipem "Lustro i portret"

Ten bluesowy utwór skomponowany przez Monikę Gromek, jest pewnego rodzaju wspomnieniem przyjaciela kompozytorki, który nie umiał i nie chciał dłużej zmagać się z trudami życia. Z nagłym odejściem tego utalentowanego muzyka i niezwykłej dobroci człowieka trudno się pogodzić. Stało się to właśnie wtedy, gdy Monika pracowała nad piosenką „ Lustro i portret”, znając jego upodobania do klimatów blues-rockowych zdecydowała, że zmieni wcześniejszy pomysł kompozytorski i nada bluesowy charakter tej piosence. Utwór zaaranżowany został przez Jarosława Nyckowskiego.

Teledysk "Lustro i portret": https://youtu.be/d25YbCEAoaA

Łukasz Klat, który wyreżyserował i zrealizował teledysk tak mówi o swojej wizji:

"Lustro i Portret" to czwarty teledysk Pawła Pilichowicza, który mieliśmy w planach wypuścić już we wrześniu 2019, a finalnie ukazuje się dopiero pod koniec czerwca 2020.

Scenariusz powstawał w pewnym sensie "w twórczych bólach". Przez ten czas napisałem jeszcze 3 odrębne historie. Każdą z nich się zachwyciłem, zbudżetowałem, zacząłem kompletować obsadę... tylko po to, by ostatecznie wyrzucić kolejny scenariusz do szuflady. Nie współgrały one wizualnie z wydźwiękiem utworu. Historie były za bardzo "obok" tekstu Krzysztofa Cezarego Buszmana.

Utwór nabrał dla mnie zupełnie innego znaczenia, gdy lockdown spowodowany Covid-19 wywrócił do góry nogami wszystkie moje zawodowe i prywatne plany, a także zablokował możliwość realizacji trzeciego scenariusza. Przy czwartym pomyśle podszedłem do pracy w zupełnie inny sposób niż dotychczas - dosyć planowania! Gdy obostrzenia dot. dystansu społecznego zaczęły topnieć - postanowiłem "po prostu coś nagrać". Daliśmy sobie z Pawłem spore pole do improwizacji, wymyślając kolejne elementy scenariusza etapami, w trakcie i po nagraniach danych scen.

Obserwując reakcje rynku muzycznego - wszystkie te teledyski nagrywane telefonami w domach przeróżnych muzyków - jestem bardzo zadowolony z tego, że Paweł nie postanowił "splamić się" taką, nikłej wartości pamiątką z tego niezwykłego dla świata okresu.



Zamiast tego mamy pełnowartościowy teledysk, który współgra z tekstem utworu, posiada nienachalne nawiązania do sytuacji lockdownu i w bardzo symboliczny, ale wyraźny sposób zamyka promocję płyty "Życia Szczegół", zamyka jakiś etap w życiu Pawła jako muzyka.

Skład osobowy grający na płycie: Paweł Pilichowicz- śpiew, Anna Kruszyńska – Strzemieczna- chórki, Jarosław Nyckowski- gitary, Andrzej Zielak- gitara basowa, Dariusz Petera – instrumenty klawiszowe, Łukasz Tomczak – perkusja.

Paweł Pilichowicz jest muzykiem, nauczycielem, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku, liderem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej w Płocku. Od wielu lat śpiewa w chórze płockiego ośrodka Kultury i Sztuki „Vox Singers”, z którym zdobył wiele prestiżowych nagród na światowych konkursach chóralnych i festiwalach.