Krakowskie CF98 wydało nową ep-kę

Zespół CF98 z Krakowa jest reprezentantem pełnego energii i melodii punkrocka na światowym poziomie. Ta czwórka przyjaciół uwielbia pisać i grać szybkie, melodyjne, w większości pozytywne numery z nutką nostalgii . Jeśli pod wpływem tej muzyki nie przemyślisz kilku społecznych tematów o których śpiewa Karolina, to na pewno zostawią w Tobie siłę i energię do działania, będą dobrym tłem dla sportów (szczególnie tych na “desce”) i letnich wieczorów. Nikt tak nie lubi żyć jak oni i chcą tym Ciebie zarazić. Przyjaźń ponad wszystko.

Klip "Oh Boy": https://youtu.be/IK8Bef1QkPM

CF98 został założony w 2003 roku w Krakowie. Na przestrzeni tych wszystkich lat wydał w sumie 5 albumów i 2 Epki a obecny skład uformował się 5 lat temu. Ich najnowszym osiągnięciem jest 6 piosenek na Epce "DEAD INSIDE", które podobnie jak epka w 2019 roku, została wydana nakładem niezależnej kalifornijskiej wytwórni Sound Speed Records. Po raz pierwszy zespół powierzył produkcję utworów komuś z zewnątrz – Ishay Berger, gitarzysta izraelskiego, legendarnego zespołu Useless ID pomógł wynieść ich muzykę na wyższy poziom, dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem. Szybkie rytmy, ekstremalna dawka melodii i ważne, społeczne tematy balansują idealnie słodki i gorzki smak całego wydawnictwa.

Ich główną inspiracją są zespoły takie jak Descendents, Bad Religion, the Offspring, Ignite, NOFX, No Doubt, Bad Cop Bad Cop i Not On Tour. CF98 zagrało trasy w niemal całej Europie i Japonii, supportowało takie zespoły jak Ignite, Bad Religion, Billy Talent, Anti Flag, Four Year Strong, Satanic Surfers, zagrało na festiwalach: Mighty Sounds w Czechach, Sbam Fest w Austrii, Punk Rock Holiday na Słowenii, Ultra Chaos Piiknik i Jarocin.

Nazwa CF98 to pierwiastek chemiczny, kaliforn o symbolu CF i liczbą elektronów 98, który mógłby być wykorzystany do produkcji “kieszonkowej” bomby atomowej. Zespół rozpowszechnia przesłanie “dziewczyny do przodu” a poprzez swoją pasję jest gotowy uruchomić wewnętrzny reaktor życiowy w każdym z nas!

CF98 – skład zespołu

Karolina Duszkiewicz - vocal

Mateusz Poznański - guitar

Michał Kurzyk - bass

Adrian Majcherek – drums

CF98 - Wydawnictwa

Enjoy (2005)

Tiny drum, apple juice and a virgin island on the magic store (2008)

Nic do stracenia (2010)

13 (2013)

Story makers (2017)

Rotten to the core - EP (2019)

Dead Inside – EP (2020)