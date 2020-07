The Rookles wydadzą drugi album

The Rookles: "Przygotowując się do pracy nad tym albumem, skreśliliśmy to, z czym się nie zgadzamy, i podkreśliliśmy to, co dla nas ważne. Co nam z tego wyszło? Jedenaście kawałków przepełnionych emocjami. Muzycznie staraliśmy się zrobić wszystko, by nie iść po linii najmniejszego oporu ani nie powtórzyć wypracowanego przy debiucie schematu. Chcieliśmy kreślić nowe, nie zamazując przeszłości. Dlatego obok rockowego grania (często podszytego funkiem i bluesem) na „Draw The Line” usłyszysz również pulsującą sekcję dętą, jazzowe przecinki, intrygujące syntezatory i psychodeliczne w(s)tręty. Jasne, że chcielibyśmy, by nasza druga płyta Cię zaskoczyła. Najlepiej na całej linii. Ale byłoby super, gdybyś się po prostu chwilę przy niej zatrzymał. Być może zachęci Cię do przypomnienia sobie, na co nie masz zgody i co jest dla Ciebie naprawdę istotne”.

"Eden": https://youtu.be/q9xMwHzy6oc



Grupa The Rookles powstała w 2011 roku w Otwocku. W 2015 roku ukazał się debiutancki album „Open Space”, który zebrał bardzo pozytywne recenzje wśród takich dziennikarzy jak: Piotr Stelmach i Piotr Metz (Trójka), Jacek Nizinkiewicz (Rzeczpospolita) czy Katarzyna Gawęska (Onet).



Rukelsi wielokrotnie podkreślali uniwersalność swojej muzyki, występując na jednej scenie z takimi gwiazdami, jak The Animals, Luxtorpeda, LemON, Perfect, Ania Rusowicz, Myslovitz czy Big Day.



Zespół zagrał ponad sto imprez klubowych, plenerowych i eventowych gdzie od pierwszych nut przekonywał do siebie każdą publiczność.



Najważniejsze osiągnięcia:

- finaliści konkursu Skoda Auto Muzyka – 1. miejsce w rankingu 4 jurorów

(Wojciech Waglewski, Piotr Metz, Piotr Stelmach i Andrzej Smolik)

- trzy koncerty na żywo w Studiu im. Agnieszki Osieckiej transmitowane na antenie Radiowej Trójki

- koncerty w słynnym liverpoolskim The Cavern Club

- finaliści Seven Festival w Węgorzewie

- finaliści T-Mobile Zrób Głośniej

- finaliści Pepsi Rock Battlefield, koncerty w prestiżowym Hard Rock Cafe

- dwa występy przed milionową publiczną w ramach programu Must Be The Music

- kilkanaście koncertów w Anglii i w Finlandii