M3tropolis w "Elektronicznym Deszczu"

Michał Rostworowski: „Piosenka „Elektroniczny Deszcz” opowiada o próbie podjęcia walki z czyimś uzależnieniem, w tym przypadku uzależnieniem od świata wirtualnego, który pod pozorem „kontaktu z całym światem” paradoksalnie skazuje na alienacje. Ponieważ warstwa muzyczna jest bardzo spójna i rytmiczna zależało nam, żeby video miało nie oczywistą, mroczną formę, pozostawiającą wiele do interpretacji”.

"Elektroniczny Deszcz": https://youtu.be/Ewc47_jCLis

Za reżyserię i montaż odpowiada Dawid Chrąchol, laureat I Nagrody na 13. Festiwalu Filmów Jednominutowych w Gdańsku za film „PLaża” oraz II Nagrody na 14. Festiwalu Filmów Jednominutowych za mini- dokument „Wybór Eli”. Wideoklip do utworu „Push the Pill” zespołu Glątwa został nominowany w kategorii MONTAŻ na 27. Festiwalu Polskich Wideoklipów YACHFILM.

Zdjęcia popełnił Eryk Romek – filmowiec, fotograf, VJ, filmoznawca. Uczestnik wystawy „Exegi Monumentum” w gdańskiej Galerii UL, grał wizualizacje m.in. na festiwalu DNA w Kolonii Artystów w Gdańsku i w ramach kolektywu BAS w klubie Jasna 1 w Warszawie.

Dawid Chrąchoł: „Wideoklip do piosenki „Elektroniczny deszcz” został zrealizowany w surowej przestrzeni WL4 Mleczny Piotr, w której, wykorzystując zamrożoną przez pandemię wystawę Ady Majdzińskiej, stworzyliśmy atmosferę odcięcia się od świata zewnętrznego. Jedna z prac artystki, „Signum” przywodzi na myśl konstrukt postmodernistyczny, w którym znaki w nieskończoność odsyłają same do siebie. Niemożliwym jest wyjście z tej pętli, jeśli nie opuści się przestrzeni wirtualnej. Poczucie wyobcowania w takim symulakrum, potęgują użyte materiały wideo. Nakręcone od podstaw na przestarzałym sprzęcie, przetworzone analogowo lub rzucone bezpośrednio na bohaterów materiały, których rodowód sięga często lat sześćdziesiątych, przenoszą nas do czasów początku mediów wirtualnych, pełnych zdarzeń zbyt szybkich, aby się zadziać, a to pod ich wpływem żyjemy na codzień. Odświeżenia monitora, zmiany liczb na giełdach, strobiczny charakter światła elektronicznego, setki tysięcy kilobajtów danych przesyłanych i odbieranych przez komputery i smartfony w każdej minucie, są trochę jak deszcz w obiektywie kamery, niezauważalne przez swoją prędkość”.

Zespół z Trójmiasta tworzący muzykę z pogranicza alternatywy, rocka i muzyki elektronicznej. Melodyjne kompozycje w ich utworach podpierane są sprzęgającymi gitarami i przestrzennymi wokalami. Teksty mają refleksyjny charakter, opowiadają o sytuacjach związanych z Trójmiastem. Inspiracje muzyczne zespół czerpie z dorobku takich artystów jak: The Pixies, The Cure, Nick Cave, Interpol, Archive, Radiohead, Myslovitz, The Kills, The Raveonettes, Portishead, PJ Harvey, Lenny Valentino, Jack White, New Order, Smashing Pumpkins.

W składzie M3TROPOLiS grają doświadczeni muzycy ze znanych Trójmiejskich kapel, takich jak Cisza Nocna, Gentleman! oraz współpracujący z Igą Kreft. Zespół w 2018 roku został nagrodzony podczas ogólnopolskiego konkursu piosenki Grzegorza Cichowskiego zdobywając dwie nagrody, w tym nagrodę Radia Gdańsk. Tego samego roku wystąpił na festiwalowej scenie w Węgorzewie. Nagrodą publiczności został doceniony podczas eliminacji Emergenza.

Na początku 2020 roku miała miejsce premiera ich debiutanckiego albumu zatytułowanego „Enigmat”, nagranego po części dzięki nagrodzie Radia Gdańsk oraz fundacji Kobieta2000 w Studio im. Janusza Hajduna.