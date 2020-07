Na Tak wciąż żyje

"Sprawdź, czy żyję" nie jest wcale zachętą do interesowania sie losem ludzi wokół, lub do rutynowej kontroli, czy wciąż jeszcze żyją. To tylko zauważenie faktu, że bywamy samotni nawet wśród ludzi, w pracy w domu, na imprezach.

"Sprawdź czy żyję": https://youtu.be/kG0uxjxMPbQ

Z doświadczenia wiadomo, że media społecznościowe wcale nie pomagają poczuć się z tym lepiej, ani tym bardziej nasilająca się atmosfera polaryzacji społeczeństwa. A tak bardzo pragniemy, by inni dzielili z nami nie tylko życie, ale także podzielali ideały. Samotność to, oprócz biedy i rasizmu największa choroba naszych czasów.

Muzyka Na Tak stylistycznie nawiązuje do nurtu new wave, choć jest to spore uproszczenie, bo słuchacz znajdzie tu odwołania także do innych stylów, takich jak: pop, alternatywny rock, muzyka klubowa, krautrock, jazz, a nawet muzyka dancingowa. Chwilami brzmią jak Orbital w "Funny Break", innym razem jak połowa zespołu Madness na wiejskiej zabawie. Wychodzenie poza ramy wynika z tego, że styl muzyczny jest tu tylko narzędziem do wyrażania treści. Te zaś traktują o naturze współczesnego człowieka chciwego, pochłoniętego zdobywaniem iluzorycznej pozycji wykreowanej przez system. Na Tak to trójka artystów bawiących się formą i treścią.

W maju 2016 roku zespół wziął udział w 11 edycji programu Must Be The Music i dotarł do jego finału.