Eva Portna zaprezentowała "Mulier"

Ep-ka została wydana przy współpracy z wydawnictwem Agora Digital Music i dostępny jest w takich sklepach cyfrowych jak np. Spotify, Tidal, Empik, Deezer, Apple Music. Na wydawnictwie zostały zaprezentowane cztery oryginalne utwory.

Płyta stylistycznie została zakwalifikowana jako pop ze względu na melodyjność większości piosenek. Trudno go jednak przyporządkować jednoznacznie do konkretnego gatunku muzycznego ze względu na występującą w nim różnorodność. W materiale można usłyszeć lekko trip-hopowe zacięcie, a także zgrabne połączenie elektroniki z żywym instrumentarium. Chociaż każdy z zaproponowanych utworów jest odmienny to jednak całość stanowi spójną propozycję.

Każda z piosenek to opowieść oparta na wewnętrznej podróży artystki. Eva inspiracji twórczych poszukiwała w rozwoju duchowym, psychologii, a także podróżach. Artystka bardzo mocno w swojej twórczości przykłada uwagę do przekazu miłości, samoakceptacji, odnajdywania wewnętrznego światła i nadziei.

Ep-ka „Mulier” to kobieca i delikatna propozycja podkreślająca ciepło samej artystki. Znaczącym artystą, który stworzył album jest uznany producent i kompozytor piosenek Wojciech Orszewski (aka Vojto Monteur) kojarzony z takich zespołów jak np. EABS, Miloopa. Na EP-ce znalazł się także utwór „Awaken” skomponowany przez muzyka Adama Milwiw – Barona (Pink Freud).

"Wings of Freedom": https://youtu.be/_kO-cViD-Dc