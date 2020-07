Kontaur z nowym singlem "Fine Blindness"

Po raz kolejny za wokale odpowiedzialna jest Julia Mika. Utwór utrzymany jest w stylu electro, brzmienie jest tu bardziej zdecydowane, niż we wcześniejszych wydawnictwach Kontaur, a dźwięki syntezatorów odważniejsze. W warstwie tekstowej jest to opowieść o dwóch wymiarach miłości: duchowym i fizycznym. Za miks oraz mastering odpowiada Przemek Danilowicz z Silent Production Studio, a całość nagrywana była w domowym studio Violet Room oraz w MaQ Records, gdzie nagrywanie wokali nadzorował Wojtek Barchański. Projekt okładki singla zaprojektowała artystka sztuk wizualnych, mieszkająca na stałe w Australii: Agata Mayes. Teledysk natomiast jest wyrazem nieskrępowanej ekspresji, ruchu i tańca.

"Fine Blindness" (feat. Julia Mika): https://youtu.be/4Sq68UvgM7g

Kontaur to Konrad Niedojadło, muzyk i producent muzyczny pochodzący z Tarnowa a mieszkający i tworzący na Śląsku. Muzyka którą tworzy Kontaur to mieszanka nowoczesnych brzmień elektronicznych oraz dźwięków lat osiemdziesiątych inspirowanych zespołami Depeche Mode, New Order, The Cure. Dodatkowo całość okraszona jest elementami muzyki ambient. Kontaur współpracuje z wokalistką Julią Miką, która odpowiedzialna jest za wokal w większości utworów z dwóch pierwszych wydawnictw EP.