Zagi pokazała "Hologram"

"Hologram": https://youtu.be/t9ohuOJ4Y0c

ZAGI: "Hologram" opowiada o niespokojnych nocach, które bardzo często mi się przytrafiają. Godzinami kartkuję zdarzenia, które miały miejsce w różnych momentach mojego życia. Być może to jest moment, kiedy programuję swoje sny. Kiedy w końcu udaje mi się zasnąć - popadam w dwuświat, w którym tracę pamięć o rzeczywistości. Mogę w nim wszystko i nie mogę nic.

W teledysku chciałam nawiązać do transmisji online, które prowadziłam przez ostatnie 11 tygodni - dzięki którym tak naprawdę ten album powstał. Pisanie piosenek zawsze sprawiało, że czułam się bezpiecznie, a kiedy popadałam w czarne "rozkminy", to w piosenkach układałam te wszystkie myśli w jasną całość. Cieszę się, że mogłam podzielić się tym co tak bardzo kocham robić - z moimi słuchaczami, szczególnie w momencie kiedy wszyscy potrzebowaliśmy zająć głowę. Mieliśmy szansę lepiej się poznać i czegoś od siebie nawzajem nauczyć.

Wszystko zaczęło się od #podomutour - czyli trasy, podczas której transmitowałam z różnych pomieszczeń naszego mieszkania. Na początku kwarantanny, kiedy odwołano nam wszystkie koncerty, na których mieliśmy supportować na kilku koncertach wiosennej trasy zespół Kwiat Jabłoni oraz Natalię Przybysz - stwierdziłam, że skoro nie mogę ruszyć w trasę po Polsce - ruszę w trasę po moim mieszkaniu. W ramach #podomutour zorganizowałam między innymi - koncert online, meet&greet oraz songwriting camp - podczas, którego stworzyliśmy wspólnie z moimi fanami - online - utwór "Niepokoje".

Wkrótce pomysł z tworzeniem piosenek online ewoluował i postanowiłam zorganizować jeszcze jeden songwriting camp, potem drugi... aż pomyślałam, że skoro tak dobrze nam idzie - to czemu by nie spróbować stworzyć razem całego albumu"!

Właśnie Ruszył PREORDER ALBUMU PRZEŚWIT - który odbywa się za pośrednictwem portalu Odpal Projekt.

ZAGI: „Przy tym albumie nie działam pod szyldem żadnej wytwórni. Razem z moim zespołem wydajemy się sami. Na stronie zbiórki znajdziecie różne pakiety wsparcia. Można zdecydować się na zakup albumu w wersji digital, jest oczywiście fizyczny krążek, ale również kilka totalnie wyjątkowych rzeczy jak 2 studyjne utwory nigdy wcześniej niepublikowane, które miały znaleźć się na albumie "Kilka lat, parę miesięcy i 24 dni" z 2017 roku, gitara DEFIL z autografem, na której napisałam i nagrałam utwór "Korzeniami", niebieski bilet wielokrotnego wstępu na nasze koncerty ważny 5 lat, prywatny koncert, można też dołączyć do partnerów naszego albumu, którymi już są Ortega guitars oraz Sitek - polska firma produkująca fantastyczne efekty gitarowe na których razem z Maćkiem mamy przyjemność grać od ponad roku! Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie”!

ZAGI to wokalistka, gitarzystka, kompozytorka i autorka tekstów. W 2017 roku ukazał się jej debiutancki, bardzo dobrze przyjęty przez fanów i dziennikarzy album „Kilka lat, parę miesięcy i 24 dni”. Rok później ukazała się winylowa ep-ka „Drapacz chmur”.

PREORDER ALBUMU - https://odpalprojekt.pl/p/przeswit

"Hologram" w serwisach streamingowych: distrokid.com/hyperfollow/zagi/hologram