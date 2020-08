Chemia prezentuje nowy singel "Modern Times"

Andy Taylor kojarzony jest głównie z zespołem Duran Duran, ale występował także jako gitarzysta, autor tekstów i producent muzyczny takich wykonawców jak: The Power Station, Robert Palmer, Rod Stewart, The Almighty, Thunder, Paul Rodgers i wielu innych. Singeel zatytułowany „Modern Times” został nagrany w Londons Baltic Studios w zeszłym roku. Po niezwykle udanej sesji nagraniowej, zespół wrócił do tego samego studia kilka miesięcy później, aby pod okiem Andy'ego nagrać pełny album. Co ciekawe - Taylor jest autorem wszystkich tekstów na płycie.

"Modern Times": https://youtu.be/Blbn1bsFXzs

Wojtek Balczun (gitarzysta i założyciel Chemii): „Praca z Andym była fantastyczną przygodą i wielkim zaszczytem dla nas wszystkich. Uwielbiamy Duran Duran, The Power Station, a także albumy solowe - zwłaszcza „Thunder”. Współpraca przy pisaniu i produkcji naszego nowego albumu była niesamowitym doświadczeniem, a nawet spełnieniem marzeń. Jego dbałość o szczegóły nie ma sobie równych i wiele nauczyliśmy się dzięki tej współpracy. Nie możemy się doczekać, aż wszyscy to usłyszą ”.



Singiel został zmiksowany przez Darrena Jonesa, a zmasterowany w Abbey Road przez Seana Magee, który był częścią zespołu znanego z re-masteringu ponownie wydawanych albumów Beatlesów.



Łukasz Drapała (wokal): „W sumie cały miniony rok był dla nas niesamowity. Zakończyliśmy go trasą po Europie z liderem Hanoi Rocks, Michaelem Monroe, a także koncertami w halach i na stadionach w Ukrainie z gwiazdą tamtejszych scen - Antytilą. Aby było jeszcze lepiej - dokończyliśmy miksy i produkcję najnowszej płyty z samym Andy'm Taylor'em. Zresztą, z Andym i chłopakami z Reef udało się zagrać koncert w Milton Keynes podczas naszej europejskiej trasy".



Singel „Modern Times” ukaże się za pośrednictwem wydawnictw DCM Records, Agencji Muzycznej Polskiego Radia oraz Absolute Label Services UK.



Zespół planuje zagrać na szkockim festiwalu Winterstorm & Monster Fest w listopadzie tego roku, jak i na wielu innych nadchodzących kluczowych imprezach, jeśli nie zostaną one przełożone lub odwołane z powodu Covid -19. W zeszłym miesiącu Chemia miała wystąpić razem ze Skid Row na koncertach w Europie, które zostały przełożone na przyszły rok. Wideo nowego singla "Modern Times" można zobaczyć na kanale Youtube zespołu Chemia.

„Muzyka ma moc przełamywania barier, muzyka nie ma granic, a my nie lubimy barier i granic” - mówi Łukasz Drapała.

„Chodzi o chemię - wyjaśnia Wojtek Balczun, założyciel i gitarzysta Chemii – chodzi o odkrywanie naszej muzycznej zespołowej chemii, jak współdziałamy jako muzycy i jak przekłada się to na odczucia naszych odbiorców. Tak jak w przypadku naukowców, alchemików, próbujemy stworzyć coś innego, szczególnego. Napędza nas nasza kreatywność”.

Przy ostatnich wydawnictwach "The One Inside" i „Let Me” zespół współpracował z kanadyjskim piosenkarzem, perkusistą i producentem Markiem LaFrance, znanym przede wszystkim ze współpracy z Bachmanem Turnerem Overdrive, a także świetnym aranżerem wokalnym. Do płyty "Let me" Marc sprowadził także swojego dobrego przyjaciela, Mike'a Frasera, producenta, realizatora i miksera takich zespołów jak AC/DC, Enter Shikari i Aerosmith.

Łukasz wspomina: „Nagrania "Let me" były dla nas wspaniałym doświadczeniem i udało nam się stworzyć album, który zaczął odnosić sukcesy nie tylko w kraju, gdzie zdobyliśmy ogromne uznanie w Antyradiu, którego słuchacze wybrali nas na najlepszy zespół w 2015 roku, ale także stworzyliśmy album, który pozwolił nam na trasy koncertowe w całej Europie, a nawet w USA”.

W kraju Chemia występowała z takimi gwiazdami jak Guns 'n Roses, Billy Talent, The Pretty Reckless, The Red Hot Chilli Peppers, a do tego miała zaszczyt być jedynym polskim zespołem na festiwalu Sonisphere w Warszawie, gdzie wstępowały Metallica, Alice in Chains, Anthrax i Kverlertek.

Po tych wydarzeniach zespół został zaproszony do udziału w Rockcomm - specjalnej brytyjskiej konferencji poświęconej muzyce rockowej, której gospodarzem był znany menedżer muzyczny Seven Webster ( 7pm Managemen), który zarządza takimi artystami jak Andy Taylor, Skindred, REEF i Michael Monroe. W rezultacie Seven zaprosił Chemię na trasę koncertową ze Skindred zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Europie, gdzie mogli zagrać obok jednego z najlepszych zespołów grających na żywo w UK.

„To było dla nas wspaniałe doświadczenie - mówi Wojtek. - Oglądanie występów Skindred każdego wieczoru naprawdę zainspirowało zarówno mnie, Łukasza, jak i Adama (perkusistę), zmusiło nas do ponownej oceny i wyciągnięcia wniosków z własnych występów. Staliśmy się lepsi i mentalnie gotowi do występów na arenie międzynarodowej. W efekcie udanych koncertów nasze utwory pojawiły się w niemal całej Europie za pośrednictwem wytwórni Rodeostar/SVP, co przyniosło kolejne koncerty”.

W międzyczasie Chemia przeszła kilka zmian w składzie - na gitarze pojawił się Maciek „Papaj” Papalski, a na basie Błażej Chochorowski, co przełożyło się na solidne polepszenie brzmienia Chemii.

Po udanym występie na Woodstock Ukraine, Chemia nagrała ukraińską wersję utworu „Hero” i zaowocowało to premierą w 100 rozgłośniach radiowych Ukrainy w ciągu jednego dnia. Dzięki temu, gwiazda tamtejszych scen, zespół Antytilla zaprosiła Chemię na trasę stadionową po kraju.