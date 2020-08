BlackStar wrócili z nowymi: singlem i wokalistą

Za mikrofonem bydgoskiej formacji stanął Bartosz "Barton" Szarek, znany m.in. ze stołecznego Lostbone. Już z nim składzie zespół nagrał singel "Nikt" i promujący go teledysk.

BlackStar to bydgoski zespół powstały w 2018 roku z inicjatywy Tomasza „Demolki” Molki (znanego z grupy NoNe) i mający na koncie debiut pod postacią singla „That’s the spirit” z 2019 roku.

"Nikt": https://youtu.be/QxGevaCq5pQ