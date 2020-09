BlackStar i "Dwa Ognie"

Zespół BlackStar powstał w Bydgoszczy w czerwcu 2018 roku z inicjatywy Tomasza „Demolki” Molki, perkusisty NoNe. Po nagraniu siódmej płyty swojej macierzystej formacji „Demolka” chciał poeksperymentować z innymi kierunkami stylistycznymi, które nie pasowały do tego, co grało NoNe. Do projektu dołączyli kolejno Przemek Rajewski ( Hologram), Aleksander „Olo” Ziółkowski ( Vidian) oraz Rafał „Metokles” Janas ( również NoNe). Zespół zaczął pracować nad materiałem, który w zamyśle miał być próbą połączenia współczesnego metalu w stylu Mastodon czy Ghost z absolutną klasyką rocka spod znaku Boston.

W czerwcu 2019 roku do zespołu dołącza wokalista Adrian „Klama” Meissner (It Follows) i już z „Klamą” na pokładzie powstaje singiel „That’s the spirit”, który promowany jest klipem. W międzyczasie Adrian postanawia opuścić zespół a jego miejsce zajmuje Bartek „Barton” Szarek, znany z występów m.in. w stołecznym Lostbone. Rok 2020 to premiera kolejnych utworów – „Nikt” oraz „Dwa ognie” do których również powstają klipy. Aktualnie zespół przygotowuje się do nagrania kolejnych kawałków oraz promowania materiału na koncertach.