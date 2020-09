t dot est zapowiada nowy album

t dot est to projekt powstały w Stavanger w 2014 roku z założenia eksperymentujący z gatunkami takimi jak: IDM, folk, ambient, electronica. Wśród gości, na różnych albumach, znaleźli się: Jexus, Susana Jara, Jakub Żytecki, Simen Kiil Halvorsen, Julie Hasfjord i wielu innych. Do tej pory ukazało się 6 płyt t dot est wydanych nadkładem m.in. ONIONWAVE, RUSKA BURSA. Każde z tych wydawnictw to tzw "concept album".

Inspiracje dla t dot est to przede wszystkim twórcy łączący ze sobą świat elektroniczny oraz akustyczny: Ben Lukas Boysen , Apparat, deadmau5, Kiasmos , Nils Frahm , Max Cooper, ale też reprezentanci nurtu IDM: Fizzarum, Clapan, Aphex Twin oraz jazzu: Esbjorn Svensson Trio, Tord Gustavssen, Iiro Rantala, Helge Lien.

Jeżeli chodzi o inspiracje pozamuzyczne to przede wszystkim są to podróże (album „Nordsteps”, planowany „Nordsteps2” oraz „DOT”) jak również film (saga czterech płyt „ANTON”) . Nieodłącznym elementem jest głos ludzki - przeważnie w postaci damskiego śpiewu operowego lub folkowego (płyta „HULATY” z remixami łemkowskich pieśni, „PROJECT ANTON” z gościnnym występem Susanny Jara, Julie Hasfjord oraz prawosławnego chóru Kliros).

Nazwę projektu można interpretować po prostu jako: test, próba, zmaganie się z czymś, jako projekt "tribute to" Esbjorn Svensson Trio lub nadmiar ...testosteronu.

Kompozycje na "BLMRVRSD" powstały w maju 2020 roku - głównie przy użyciu syntezatorów analogowych, fortepianu oraz nagrań ambientowych typu field recordings. Premiera przewidziana jest na listopad tego roku.

"one4ben": https://youtu.be/jzKBnQ0MH9A

https://www.facebook.com/t.estproject2014

https://tdotest.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCty0HvmxoD2yUN_ji4TFzVA/videos