Za tydzień premiera debiutu The Suits

Brak akceptacji samego siebie oraz swojego życia jak i frustracja wynikająca z faktu, że inni mają lepiej, więcej czy fajniej potrafi doprowadzić wiele osób do poważnych zaburzeń psychicznych i być jedną z przyczyn depresji. Na ten problem zwracają uwagę muzycy z The Suits w swoim utworze „Tustoje” oraz teledysku do tej piosenki. Sceneria sali do pokera utworzona w studyjnych warunkach, a w obsadzie zespół The Suits oraz gościnnie w charakterze krupiera znany youtuber Dakann. Za kamerą oraz w roli producenta sam Łukasz Ciechan Ciechański dziennikarz radiowy znany z takich rozgłośni jak AntyRadio czy Rock Radio. Muzyka - The Suits Realizacja i nagranie - Łukasz Ciechan Ciechański Gościnnie - Grzegorz Dakann Barański.

"Tustoje": https://www.youtube.com/watch?v=ePnufpvw_U4

„Tied” to pierwszy długogrający krążek The Suits i zarazem bogaty zbiór doświadczeń oraz przemyśleń jakimi młody zespół chce podzielić się ze swoimi słuchaczami. To zbiór 9 autorskich utworów, które powstawały i dojrzewały na przestrzeni ponad sześcioletniej działalności zespołu. To także suma wspólnych przemyśleń oraz wrażliwości grupy przyjaciół, próbujących odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie. Szerokie spektrum emocji od gniewu przez smutek po bezsilność i strach, związane w jeden album niczym popękany krawat przedstawiony na okładce płyty.

Zespół, który jak klasyka eleganckiego ubioru, bazuje na prostocie. Ludzie, którzy fascynowali się nieoczywistym wykorzystaniem pozornego banału. Muzyka obfita w gitarowe brzmienia i niespotykany wokal. Nie wszystko co proste jest genialne, ale wszystko co genialne jest proste.

Kapela powstała w połowie 2014 roku, od samego początku pracując wyłącznie nad własnymi kompozycjami. Debiut odbył się na deskach warszawskiego klubu Rock Side w sierpniu 2015 w ramach zorganizowanego przez zespół jednodniowego festiwalu Kill The Summer.

Chłopaki z The Suits do tej pory mogą się pochwalić kilkunastoma autorskimi numerami, z czego 4 zostały wydane na pierwszej EP „The Suits” a do jednego z tych numerów został nagrany profesjonalny teledysk. Aktualnie zespół kończy pracę nad materiałem na pierwszy w karierze krążek długogrający.

Do największych sukcesów zespołu należy bez wątpienia udział w finale eliminacji do przystanku Woodstock w 2017 roku do którego zostało wybrane 26 z 850 zgłoszonych kapel. Koncert w Warszawskiej Progresji został bardzo dobrze odebrany przez zgromadzoną publiczność. Zespół może pochwalić się też licznymi nagrodami oraz wyróżnieniami na festiwalach i przeglądach w całym kraju jak np. dostanie się do półfinału w przeglądzie Jarocińskie Rytmy Młodych 2018 lub II miejsce w Przeglądzie Kapel Rockowych UEK w Krakowie.

The Suits może się pochwalić również osiągnięciami na innych przeglądach:

- Jarocińskie Rytmy Młodych 2018 – Warszawa – półfinalista

- Przegląd Kapel Rockowych UEK - Kraków - II miejsce

- Lubuskie Dobrze Rockuje - Sulęcin - laureat przeglądu

- Rockowania – Mława – 2 miejsce + wyróżnienie dla najlepszego gitarzysty dla Szopena

- Stage4You – Warszawa – finał eliminacje do juwenaliów UW

- Juwenalia Krośnieńskie – 3 miejsce na przeglądzie zespołów

- Juwenalia PW – Warszawa – koncert finałowy

- Emergenza festiwal – Warszawa – Ogólnopolski półfinał

- RBS Debut of the year – Warszawa – Band of the year

18 września grupa The Suits zagra koncert promocyjny w warszawskim klubie Remont. Jako goście specjalni pojawią się: Power of Trinity oraz GB Savant. Oficjalne wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/701876377330242/