Trio Szczerbiec/Osenkowski/Madajski ma "Dziurawe Serce"

"The Last Scavenger" to trzeci album w dyskografii gitarzysty Michała Szczerbca, ale pierwszy nagrany w trio z Arkiem Osenkowskim i Wojciechem Madajskim.

"Dziurawe Serce": https://youtu.be/2OX5fRQjrxM

Michał Szczerbiec - gitarzysta, wokalista, kompozytor, tekściarz, aktor. Doceniany przez krytyków oraz publiczność, kilkukrotnie wyróżniany w konkursie gitarowym „Solo Życia” organizowanym przez Mieczysława Jureckiego (ex-Budka Suflera). Michał ma za sobą występy jako headliner na: VIII Ochota Blues Festival, XIII Praski Blues, Warsaw Guitar Night. Na przestrzeni lat dzielił scenę z takimi artystami jak: Leszek Cichoński, Krzysztof Ścierański, Janek Pentz czy Najlepszy Przekaz w Mieście. Jest autorem wielu kompozycji instrumentalnych publikowanych m.in. w książce z płytą CD – „Wojny Gitarowe” 2009 i 2011 wydawnictwa Absonic. Zafascynowany klimatem lat 60. kreuje własne około bluesowe brzmienia.

Arek Osenkowski - muzyk z wieloletnim stażem mający na koncie kilka płyt oraz koncerty w kraju i za granicą. W latach ’90 działał w zespole Funktet z którym nagrał płytę. Przez kolejne lata współpracował z różnymi artystami bluesowymi, między innymi z Magdą Piskorczyk (autorska płyta z udziałem Michała Urbaniaka, płyta LIVE w Radiu Gdańsk). Wydał też płytę „Live w Radiu dla Ciebie” z Lesterem Kidsonem. Współpracował z zespołem Stare Dobre Małżeństwo, z którym zagrał kilkadziesiąt koncertów promujących płytę „Jednoczas”.

Wojciech Madajski - pianista, basista sesyjny. Kompozytor i aranżer. Od dwudziestu lat współpracujący z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej. Pedagog muzyczny w "Szkole Bluesa" oraz wielu placówkach artystycznych. Właściciel studia nagrań " Blues Records" oraz czynny muzyk z własnymi projektami.



Gościnnie w wybranych utworach udział wzięli:

Izabela Ziółek - Chórki

Agnieszka Markanicz - wiolonczela, Absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej oraz Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego na wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. Ukończyła także Liceum Muzyczne w Gdańsku w klasie wiolonczeli.

Jacek Prokopowicz - organista (Hammond), pianista, kompozytor współpracował m.in. z gitarzystą Jarosławem Śmietaną (koncerty), kontrabasistą Piotrem Rodowiczem, perkusistą Adamem Lewandowskim, harmonijkarzem Bartkiem Łęczyckim, Wojciechem Waglewskim (na płycie „Hey Jimi” oraz we wspólnym koncercie w programie 3 Polskiego Radia emitowanym na żywo), Indios Bravos (płyta „Peace”).