Administratorr wydał "Ostatnią Cząstkę"

Do utworu zostało stworzone video, które nawiązuje bezpośrednio do głównego motywu piosenki, którym jest przemijanie. Dlatego też sceną i płótnem teledysku była wielka hala, na ścianach której Administratorr (Bartosz Marmol) wypisuje farbą tekst utworu, a wszystko to dzieje się na kilka dni przed jej wyburzeniem. Intencją twórców teledysku (Luiza Kwiatkowska, Administratorr) było uchwycenie i zarejestrowanie ostatniego momentu "życia" tego miejsca, które kilka dni po realizacji zdjęć zostało wyburzone i przestało istnieć.

"Ostatnia Cząstka": https://youtu.be/i4N0WdEyukg

ADMINISTRATORR to pseudonim artystyczny Bartosza Marmola, który w 2009 roku powołał do życia zespół grający i tworzący alternatywnego rocka. Początkowo projekt miał mieć charakter studyjny i jednorazowy, a pomyślany był jako ścieżka dźwiękowa do tomiku opowiadań Administratorra pod tytułem „Opowiadania w kaftanie”. Właśnie w takim celu jesienią 2009 r., w studio Serakos zrealizowano nagrania, które składają się na debiutancki album ADMINISTRATORRA pt. "Piosenki w kaftanie" (który wydany został w 2010 r. nakładem Jimmy Jazz Records). ADMINISTRATORR przerodził się z czasem w solowy projekt Marmola, który tworzy swoją muzykę i teksty. W 2013 roku ADMINISTRATORR wydał drugi album pt. "Powierzchnie wspólne", który wydany został ponownie przez Jimmy Jazz Records pod patronatem medialnym radiowej Czwórki. W 2014 roku Administratorr zwiesił czasowo działalność, a Marmol zajął się prowadzeniem dwóch innych projektów tj. "Administratorr Electro" oraz "Lesław i Administratorr - Piosenki o Warszawie".

Administratorr wznowił działalność w 2018r. kiedy to Marmol wszedł ponownie do studia Serakos i rozpoczął pracę nad nowym materiałem na trzecią płytę "Czy", która ukazała się w 2019 roku.