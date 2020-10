undertheskin prezentuje nową ep-kę

Najnowszy utwór z jednej strony kontynuuje i konsekwentnie rozwija rozpoznawalny styl undertheskin, a z drugiej eksploruje zupełnie nowe terytoria muzyczne, przez co zgrabnie wymyka się próbom jednoznacznego zaszufladkowania.

"End This Summer": https://youtu.be/045CTMCUhC0

Choć za muzyczny punkt wyjścia wciąż można uznać lata 80-te - z mocną pracą sekcji rytmicznej [tym razem wzbogaconą o brzmienie żywej perkusji w wykonaniu Łukasza Klausa znanego m.in. z Cool Kids of Death] i przestrzennymi gitarami przywodzącymi na myśl dokonania Killing Joke czy The Cure. To z drugiej strony tę klasyczną strukturę przełamuje mocne, współczesne brzmienie [utwór zmiksował Kamil Łazikowski/Soyuz Studio, a za Mastering odpowiedzialny jest Erik Van Wonterghem z berlińskiego Prodam Studio] i shogaze-owy zgrzyt gitar rytmicznych. Intrygują - momentami wręcz popowe - linie syntezatorów oraz charakterystyczna barwa głosu i nieoczywiste - naładowane emocjami - partie wokalne.

Na szczególna uwagę zasługuje videoclip do utworu End This Summer (premiera dziś o 20:00 na kanale YT undertheskin). Jego twórcą jest Rytis Titas - litewski filmowiec, który współpracuje z undertheskin od samego początku i odpowiedzialny jest za wszystkie oficjalne teledyski grupy. Tym razem stworzył niezwykle wysmakowany, artystyczny obraz, który wciąga nas w narrację i dramaturgię utworu, a zastosowana symbolika i niebanalne kadry nie pozwalają o sobie zapomnieć jeszcze długo po seansie. Mariusz Łuniewski tak wypowiedział się o teledysku: „ jest to zdecydowanie najbardziej osobiste i zarazem spektakularne video w historii zespołu - doskonale uzupełniające się dzieło audiowizualne”.

Utwór ukaże się w wersji cyfrowej [Spotify, Tidal, Bandcamp etc.] oraz jako ściśle limitowany 6- cio utworowy CD. Oprócz premierowego utworu undertheskin, znajdą się na nim remiksy autorstwa takich zespołów jak :Ash Code, Antipole, Shad Shadows czy Kill Shelter.