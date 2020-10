Prawda mówi: "Tu Jest Prawda"

W ostatnim ćwierćwieczu działalności zespołu, jest to jego szósty pełnowymiarowy album i należałoby się zastanowić czy już szósty czy dopiero. Historia wrocławskiej ekipy układała się przez te wszystkie lata bardzo różnie, a niekiedy wręcz dziwnie, a zespół przez prawie siedem lat nie grał wcale, wypadając z obiegu i dając o sobie niemal całkiem zapomnieć. Ostatnie cztery lata, po reanimacji w roku 2016, to ciężka praca, na którą złożyło się wydanie dwóch EP-ek i jak się okazuje dwóch albumów, z których pierwszy został wydany jedenaście miesięcy po zagraniu pierwszego koncertu. Ale, co najważniejsze, Prawda idąc za ciosem, po objechaniu całej Polski i zagraniu stu kilkudziesięciu koncertów, zarejestrowała "Chaos In Poland". Ciągłe zmiany składu zapewne w tym nie pomogły, ale mamy rok 2020, w którym dokumentnie wszystko miało wyglądać inaczej, a jest jak jest.

"Niezależny": https://youtu.be/kHC2dDOWA9k

Prawda: "Mamy do przekazania w wasze ręce płytę, która z kilku powodów jest zupełnie inna od tego, co zespół zaprezentował w ostatniej odsłonie. Album "Chaos In Poland" to 90% polityki i 10 % tematów z nią nie związanych. Tym razem jest zupełnie odwrotnie. Pomimo tego, że polityka wdziera się z buciorami w nasze życie, uznaliśmy, iż mamy też kilka innych kwestii do przekazania i kilka innych historii do opowiedzenia. Materiał nagrany w Perlazza Studio, czyli jednym z najlepszych czadowych studiów w Polsce, masteringiem zajął się najlepszy duet punkowo-dubowy w kraju, czyli Mario i Smok z As One, co jest rekomendacją samą w sobie. Muzycznie też się wiele zmieniło i powstał chyba najbardziej zróżnicowany i w naszej ocenie chyba najlepszy album grupy. Nikt zapewne do tego miejsca już nie dojedzie z czytaniem, więc spokojnie mogę napisać, że jeśli nawet nikogo ten album nie zainteresuje, to my i tak jeszcze chwilę pogramy ......".

Prawda to wrocławska formacja założona latem 1994 roku przez Skutera i Melona. Swój debiutancki materiał, „Biologia z drugiej strony” zarejestrowała w grudniu 1994 roku. Przez kilkanaście lat funkcjonowania zespół nagrał pięć regularnych albumów, kilka ep-ek, album kompilacyjny i wiele składanek.

W trakcie tych 26 lat Prawda zagrała kilkaset koncertów u boku wielu kapel które były dla niej ważne, a niekiedy inspirowały ją swoją twórczością (Dead Kennedys, Cockney Rejectrs, Hanson Brothers, UK Subs, GBH, Chealsa, Sham 69, Angelic Upstarts czy Vibrators). Dwukrotnie zaliczony Woodstock na dużej scenie w roku 1999 i 2006 i czterokrotnie też na scenie Pokojowej Wioski Kriszny w 2006, 2014 obchodząc XX Lecie, w 2017 i 2018. Na przełomie czerwca i lipca 2016 w zupełnie nowym odświeżonym składzie zespół rozpoczął próby i już w październiku wyjechał w trasę koncertową, która miała zespolić nowy skład. Już od połowy następnego roku zespół zaczął rejestrować materiał na nowy album - pierwszy od 10 lat. To był ewenement na skalę tego kraju - zespół w pierwszym roku po reaktywacji zagrał niemal 50 koncertów i nagrał nową płytę. Nie było odcinania kuponów i odgrzewania starych kotletów. Na dzień dzisiejszy to zupełnie inny niż kiedyś zespół, całkiem nowa energia.