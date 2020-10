Muska na 'Huśtawce'

Muska - artystka, kobieta, matka, songwriterka, która poszukuje zrozumienia swojego istnienia, swoją muzyką opowiada, wspiera i towarzyszy w procesie dojrzewania ciała, duszy i umysłu. Odkrywa swoją historię, w której przejrzeć może się ten, kto pozwala sobie na refleksję. Porusza, prowokuje, świadomie kieruje słuchacza do wewnątrz siebie, nazywając po imieniu to, co bywa nierozpoznawalne albo niewygodne. Pozwala sobie na niedomówienia i tajemnice, na huśtawkę kobiecych pragnień i słabości.

"Huśtawka": https://youtu.be/ZawffQRNe6U

Liryczną naturę Muska zaszczepiła jeszcze w czasach szkolnych od Poświatowskiej, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Jastruna, Kofty i Herberta. Po wieloletniej przerwie wraca z własnym językiem i mocnym przekazem.

Karolina Błasik: „Moje korzenie sięgają Lublina gdzie się urodziłam oraz Łęcznej, miejscowości nieopodal, w której dorastałam. Ukończyłam szkołę muzyczną na gitarze klasycznej i wokalnie rozwijałam się w Akademii Muzycznej w Katowicach. Po kilku próbach zaistnienia w musicalach postanowiłam to przemyśleć. Wracam po 13 latach z odpowiedzią.

Materiał muzyczny na debiutancką płytę powstaje we współpracy z Tomkiem "Harrym" Waldowskim. Jesteśmy duetem tworzącym muzykę gitarową, indie pop z wpływami folku i bluesa okraszona elektroniką z mocnym akcentem na warstwę liryczną, której jestem autorką. Tomasz jest kompozytorem, multiinstrumentalistą i perkusistą zespołu LEMON oraz producentem najnowszego albumu "Renata Przemyk i mężczyźni" i Skubasa „Duch”. Oboje byliśmy wychowani w czasach, kiedy w polskim mainstreamie końca XX wieku królowała liryka, intymna spowiedź i organiczny śpiew Edyty Bartosiewicz, Kasi Nosowskiej, Renaty Przemyk, zespołu Wilki, Myslovitz, Raz Dwa Trzy”.

Debiutancka płyta Muski o tytule "Huśtawka" będzie zbiorem intymnych utworów, podnosząca kwestię procesu przemian w odkrywaniu własnej wartości i wychodzenia z trudnych doświadczeń. To huśtawka pełna sprzecznych nastrojów, niepewności i zdecydowania, nieśmiałości i niepokorności. Kobiece zwierzenia o pragnieniu szczęścia, bycia kochaną, tworzeniu bezpiecznego azylu, pisane nie wprost a czasem rzucane między oczy”.

W maju tego roku ukazał się pierwszy singel Muski zatytułowany „Jeśli”. Karolina tak mówi o klipie do tej piosenki: „Jestem pomysłodawczynią i reżyserką teledysku, który jest dokumentacją procesu twórczego rysunku Marty Kosieradzkiej, której kreska fascynowała mnie od pierwszego wejrzenia”.