Magdalena Meg Krzemień zapaliła 'Światło'

„Światło” to najnowszy singiel Magdaleny Meg Krzemień – wokalistki, finalistki The Voice of Poland 8 i artystki związanej z projektem My Name Is New. Nieco ponad rok po wydaniu debiutanckiej piosenki „Zoya” wraca z równie osobistą kompozycją, która powstała we współpracy z Marcinem Borsem. Do utworu został zrealizowany teledysk z udziałem aktora Tomasza Ciachorowskiego.