Głosy Miasta przedstawiają singel 'Człowiek To Aktor'

"Głosy Miasta" - projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin. Piosenki Pawła Błędowskiego w opracowaniu znakomitego gitarzysty Piotra Bogutyna (Renata Przemyk, Ania Karwan) śpiewają: Monika Kowalczyk, Anna Michałowska, Natalia Wilk, Łukasz Jemioła, Mateusz Obroślak i sam Paweł Błędowski. Gościnnie na fortepianie zagrał dyrygent i kompozytor Tomasz Momot.

"Człowiek To Aktor": https://youtu.be/9qKBDp7hNLA

Paweł Błędowski - muzyk, autor piosenek, historyk i dziennikarz radiowy. Od 1998 roku występuje wykonując swój autorski materiał. W 2000 roku reprezentował Lublin na XXXVI Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Zdobył także wiele wyróżnień na festiwalach piosenki autorskiej, min. w Myśliborzu i Warszawie. W 2001 roku założył rockowy zespół Londyn. Podczas 12 lat swej działalności formacja osiągnęła wiele sukcesów związanych z jej koncertową działalnością. Członkowie Londynu mogą się pochwalić m. in.: potrójną nagrodą na festiwalu Eko Union Of Rock w Węgorzewie (dla autora tekstów, gitarzysty i gitarzysty basowego), udziałem w finałach Gramy w Szczecinie i Łódźstocku, trzecim miejscem w konkursie Polskiego Radia pod tytułem „Przebojem Na Antenę” i nagrodą festiwalu Przestrzeń Muzyki Live. Piotr Kaczkowski wybrał utwór Time is like an ocean na płytę „ Minimax pl 4”. W 2010 roku światło dzienne ujrzał ich album zatytułowany „Coraz Dalej Dom”. W 2014 roku Paweł, dzięki Stypendium Prezydenta Miasta Lublin zrealizował autorski projekt muzyczny pod tytułem „Pod wiatr” - do jednej z piosenek - "Without You" powstał także klip.

W 2019 roku wspólnie ze znakomitym gitarzystą i producentem Piotrem Bogutynem Paweł stworzył album "Głosy Miasta", gdzie jego piosenki śpiewają najlepsi wokaliści z Lublina. Poza muzyką Paweł Błędowski jest dziennikarzem Radia Lublin, w którym współprowadzi audycję muzyczną "Przedpołudnik"oraz audycje historyczne. Paweł jest także jednym z najlepszych w Polsce znawców muzyki i biografii zespołu The Beatles.