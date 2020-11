Skoli! prezentuje debiutanckie 'Myśli'

„Skoli!”, a właściwie Wiktoria Skolimowska to utalentowana 14-latka pochodząca z Morąga. Swoją dojrzałą twórczością i wrażliwością zapadnie w pamięci każdemu, kto chociaż przez chwile zostanie sam na sam z jej nowym utworem. Młoda wokalistka zaprezentowała swój pierwszy singel „Myśli”. Utwór napisała i skomponowała wspólnie z Gracjanem Kalandykiem i to w jego wytwórni – Black Cat Division- został on wydany. Młoda artystka czerpie inspiracje z takich gwiazd jak: Dua Lipa, Billie Eilish czy Ava Max. „Myśli” to połączenie elektroniki i żywych instrumentów.

"Myśli": https://youtu.be/VQUcGmUGD2c