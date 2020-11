De Łindows w 'Piekle Kobiet'

De Łindows: "Obserwując obecną sytuacją społeczno-polityczną w Polsce stworzyliśmy nowy utwór. W zabójczym tempie w ciągu dwóch tygodni nagraliśmy go i nakręciliśmy teledysk".

"Piekło Kobiet": https://youtu.be/EYx-MxpQbhg

Zespół De Łindows powstał w Katowicach w 2004r. Mają za sobą koncerty w Polsce, Czechach i na Słowacji. Występowali m.in. na takich festiwalach jak: Przystanek Woodstock/Pol'and'Rock Festival (zagrali tam trzykrotnie), B-Festival, Jarocin, Punk Island (SK),Underground Fest (SK), Keltska Noc (CZ), Hajnówka Rock Festival, Punk Fest i Czad Festiwal. W latach 2018 i 2019 wystąpili podczas "Pomarańczowej Trasy" zespołu Kult.

"Nie wszystko złoto..." to szósty krążek w ich dorobku. Premierowy longplay to energetyczne gitarowe granie, przebojowe kompozycje i konkretne teksty dotyczące otaczającej nas rzeczywistości. Utwory takie jak "Pragnienie wolności", "Kler" czy "Kraj na pół" na pewno nie pozostawią Was obojętnym. Za to "Nie mogę obiecać", "Mamy czas?" ,"Ostatni klient" dają chwilę wytchnienia i dotyczą tematów bardziej przyziemnych. Posłuchajcie sami - niewątpliwe jest to najlepszy materiał jaki powstał pod szyldem De Łindows. Singlem promującym album jest "Mam dokąd iść". Powstał do niego teledysk zrobiony przez ekipę z Rock-it.tv na Pol'and'Rock Festival w 2019r. Klip został nakręcony z udziałem osób uczestniczących w festiwalu i zawiera także fragmenty koncertu. Na dotychczasowych wydawnictwach gościnnie wystąpili m.in. Jacek Stęszewski (Koniec Świata), Smalec (GaGa/Zielone Żabki), Ania Świstak (Eye for an Eye/L.A.S.T), oraz czeski zespół Kohout Plasi Smrt. Tym razem jako gość pojawia się Karola z hardcore-punkowej formacji World Histery X. Najnowsza płyta zawiera 13 premierowych utworów i na pewno nie jest to pechowa liczba.