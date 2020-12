Olena walczy z jesiennym przesileniem

„Jesienny low...” to klimatyczny utwór, aranżacyjnie nawiązujący do muzyki hip-hopowej. Delikatny głos Oleny połączony z nastrojowym bitem od Fonai Beatz zmusza do refleksji. Dzisiaj każdy z nas, zastanawia się "co dalej?", "co ze mną będzie?". Jesteśmy bardziej podatni na stres, odizolowani, pełni obaw. "Jesienny low..." to kwintesencja myśli, jakie nawiedzają również Olenę. "Żyjemy w świecie niestabilnym, wszystko jest chwilowe, nie wiemy w jakiej rzeczywistości, na jakim świecie obudzimy się jutro. Czasem nie mogę spać, ciągle mam natłok myśli. Jestem apatyczna, brakuje mi energii, tęsknię za normalnością... Na bazie takich emocji powstał "Jesienny low...". Chciałabym też pokazać, że nie jesteśmy sami z poczuciem beznadziejności. Ja to czuję, Ty też to czujesz, jesteśmy w tym razem. Mam to szczęście, że muzyka jest moją odskocznią, sposobem na dialog ze sobą i innymi ludźmi. Mogę zmaterializować swój nastrój, emocje, myśli. Jestem szczera, śpiewam o tym, co czuję. Taka będzie cała płyta. Bez cenzury." - mówi wokalistka.

Teledysk do piosenki, oraz zdjęcie okładkowe zrealizował Kamil Banaszek. Płyta do sprzedaży trafi wiosną 2021 roku.

Klip "Jesienny low...": https://youtu.be/iNLDkjj77TA

W 2020 roku ukazała się debiutancka płyta Oleny zatytułowana „…W świetle gwiazd…”.

Kształcenie muzyczne Olena rozpoczęła w wieku pięciu lat. Jest absolwentką łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec. Piosenki tworzy przy pianinie, teksty pisze w języku polskim i angielskim. W grudniu 2015r. Olena rozpoczęła swoją solową karierę i zadebiutowała świątecznym singlem „Zakochaj się w Święta”. W 2016 roku, ukazał się jej drugi singiel „Demon”. Piosenka okazała się dużym sukcesem na playlistach największych rozgłośni radiowych w Polsce.

Na przełomie 2017/2018 roku, ukazały się piosenki „Save This World” i „Ten Świat”. W 2017 roku, jako chórzystka, Olena współpracowała z Dawidem Kwiatkowskim. Kolejne single wokalistki to „Sen” oraz „Miłość”. W grudniu 2019 artystka opublikowała świąteczną balladę „It's Christmas”.

Muzyka, którą tworzy Olena, łączy różne style, zamykając całość w szeroko pojętym gatunku POP. Artystka nie boi się eksperymentować. Oscylując na pograniczu alternatywy i mainstreamu tworzy swój niepowtarzalny styl. Wokalistkę wyróżnia niski tembr głosu oraz jego ciepła barwa. Charakterystyczna w Jej utworach jest obecność skrzypiec, które artystka wykorzystuje podczas koncertów pokazując inne niż klasyczne oblicze instrumentu.