Katowicki Kontaur z nowym singlem "Hurricane"

Kontaur to Konrad Niedojadło, muzyk i producent muzyczny pochodzący z Tarnowa (w drugiej połowie latach 90.ubiegłego wieku oraz na początku pierwszej dekady XXI w. grał w cenionej synth-popowej grupie Common Dream), a obecnie mieszkający i tworzący na Śląsku. Muzyka, którą tworzy Kontaur to mieszanka nowoczesnych brzmień elektronicznych oraz dźwięków z lat osiemdziesiątych inspirowanych zespołami: Depeche Mode, Cocteau Twins, New Order, The Cure. Dodatkowo całość okraszona jest elementami muzyki ambient i dream-pop spod znaku the xx i Beach House.

Teledysk „Hurricane”: https://www.youtube.com/watch?v=NPUJw0M6vB8

Nowy singel „Hurricane” jest inspirowany dokonaniami zespołu New Order oraz gatunku French Dance Pop. Usłyszymy tu sporą porcję nowoczesnej elektroniki, ale również brzmienia gitar. Jest to też kolejny singel, w którym śpiewa wokalistka Julia Mika, która nagrała większość partii wokalnych na poprzednich wydawnictwach Kontaur. W warstwie tekstowej „Hurricane” opowiada o chęci odrzucenia krępujących więzów, które nakłada na nas chęć bycia perfekcyjnym. To właśnie momenty niedoskonałości i ich akceptacja dają nam często życiowy progres i wyzwalają nasz umysł od natręctw i frustracji.

Utwór nagrany został w domowym studio Violet Room oraz MaQ Records. Za miks oraz mastering odpowiedzialny jest, tak jak poprzednio Przemek Danilowicz z Silent Production Studio, a nagranie partii wokalnych nadzorował Wojtek Barchański w MaQ Records. Do singla powstał też teledysk i jest on powrotem do życia sprzed pandemii - kipiącego życiem, słońcem i energią. Daje nadzieję, że świat znów tak będzie wyglądał w niedalekiej przyszłości.