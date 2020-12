Dildo Baggins czyli debiut nowego projektu Bartosza "Administratorra" Marmola

Dildo Baggins to tajemniczy artysta w masce, który twierdzi, że jest artystą skończonym gdyż urodził się 04.11.2020, a zmarł 14.12.2029r. Powołany został do życia bez jakiejkolwiek wyższej potrzeby, tylko w myśl idei, że dobry pseudonim musi odnosić się zarówno do seksu, jak i bohaterów kultury masowej. Dildo Baggins sam twierdzi, że cechą jego twórczości jest to, że śpiewa smutne piosenki, które skierowane są do wszystkich dziewczyn, ale nie do wszystkich chłopców. Utwór "Bezglutenowy" jest zapowiedzią debiutanckiej płyty Dildo Bagginsa, która planowana jest na początku 2021r.

Pod pseudonimem i maską Dildo Bagginsa ukrywa swoją twarz Bartosz „Administratorr” Marmol, który znany jest na rodzimym rynku muzyki alternatywnej z takich zespołów jak: Administratorr, Administratorr Electro, Lesław i Administratorr. Dildo Baggins to najnowsza odsłona jego bogatej twórczości jako wokalisty, tekściarza i autora muzyki, w której prezentował będzie bardziej przestrzenne i akustyczne utwory. Za produkcję i realizację muzyki Dildo Bagginsa odpowiadają Robert i Magda Srzedniccy ze studia Serakos.

Klip „Bezglutenowy”: https://youtu.be/TVfx0tVoSQU