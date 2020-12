Liver z nowym singlem "Tobacco Tear"

To jedna z najspokojniejszych piosenek na płycie "#1". Wyróżnia ją bardzo stylowe, mięsiste, analogowe brzmienie, przy czym utwór nie traci na swojej subtelności. W tym utworze zespół powędrował trochę w stronę americany i country rocka. „Tobacco Tear” nadaje się idealnie na długie zimowe wieczory.

Liver to zespół który powstał na początku 2020 roku. Młody zdolny gitarzysta, kompozytor i autor tekstów Szymon Grela w połączeniu z doświadczeniem basisty Mirosława Greli i perkusisty Roberta Winczowskiego serwują nam wyjątkową mieszankę muzyczną: klasyczny rock z domieszką bluesa, country, funky i wielu innych gatunków muzycznych. Zespół Liver czerpie pełnymi garściami z tego co najlepsze w muzyce. Jak twierdzi basista zespołu: ''Po latach poszukiwań czas na granie muzyki która sprawia nam najwięcej przyjemności. Koniec z kalkulowaniem. Publiczność bardzo szybko wyczuwa to czy muzycy są autentyczni w tym co robią''.

"Tobacco Tear": https://youtu.be/4J1bChYoTFc