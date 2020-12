Skankan uczcił pamięć Dariusza Jagiełki

27 grudnia 2020 r. minęła 12. rocznica śmierci Dariusza Jagiełki. Ten urodzony w 1965 r. muzyk był współtwórcą zagłębiowskiej sceny ska/reggae. W historii zespołu Skankan to ogromnie ważna postać. Choć pierwotnie nie należał do pierwszego składu, to aktywnie uczestniczył w próbach Skankana, był swego rodzaju mentorem, m.in. uczył chłopaków grać na gitarze jamajskie rytmy. Do składu wszedł w 1995 r. jako basista zastępując Tomka Kapustę. Mimo to zawsze powtarzał, że jest gitarzystą, a nie basistą. Ze Skankanem współtworzył albumy "Live '95", "Skankan ożywia trupy" i "Try to feel it". Dareczka można zobaczyć jako bohatera teledysku do utworu "Człowieniu, człowieniu".

"Kołysanka dla Dareczka": https://youtu.be/5GYgPZD_h4o

W 2005 r. odszedł ze Skankana, zasilając czeladzki zespół Konopians. Grał z nimi do 2007 r. udzielając się na ich debiutanckiej płycie "One Way". Grywał również z sosnowiecką grupą Ziggie Piggie.

W 2008 r. na skutek ran odniesionych w wypadku samochodowych zmarł w Holandii.

Zagłębiowska scena była wówczas mocno poruszona i już w styczniu 2009 r. muzyczni przyjaciele zorganizowali koncert charytywny wspierający rodzinę tragicznie zmarłego kolegi. W koncercie, który odbył się w czeladzkim klubie Traffic udział wzięli: Skankan, Konopians, Ziggie Piggie i Natural Mystic.

Według wspomnień Szczepana, lidera Skankana: "Dareczek to była ostatnia rock'and'rollowa dusza na Zagłębiu. To był taki prawdziwy rock'and'rollowiec z krwi i kości, który był buntownikiem, który miał iskrę w oku, który zawsze potrafił się ubrać. Miał taki styl, że ubierał się na dany koncert w jednym kolorze od stóp do głowy".

Po latach grupa Skankan postanowiła uczcić pamięć swojego przyjaciela. Dokładnie w 12 rocznicę jego śmierci w sieci ukazał się klip "Kołysanka dla Dareczka"

Jak powstał ten utwór? "Kołysanka" powstała z numeru, który zaistniał już bardzo dawno temu. Jego pomysłodawcą był Remigian "Remik" Golec. Kawałek nie miał tekstu i był dotychczas wykonywany "po belgijsku". Grany zazwyczaj jako numer na zakończenie koncertów, do przytulania. Po reaktywacji Skankana, zespół postanowił wskrzesić tę kompozycję Tekst do "Kołysanki" napisał przyjaciel Dareczka, Arkadiusz "Prosiak" Siekaniec. Były to 2 zwrotki, trzecią dopisał Szczepan.

Utwór wzbogacił udział smyczków w wykonaniu DellArte Quartet oraz głos Gabrieli Budzianowskiej w chórkach.