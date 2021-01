Chińsko-polskie trio Pomponika na tropikalnej wyspie

Wokalistka Qinke Chang (Łucja): "To był dziwny rok i bardzo trudny czas. Zaczęliśmy doceniać drugiego człowieka, pielęgnować cenne uczucia, wspierać się nawzajem i budować nową "lepszą" przyszłość. W piosence śpiewają moi znajomi. Cztery osoby z różnych stron świata - Chin, Ameryki i Francji. Na wyróżnienie zasługuje wokal śpiewający nieangielską linię. Pochodzi ona od nigeryjskiego muzyka (nazywa się Egreat). "Tropical Island", połączyła wszystkie zakątki świata w jeden dźwięczny głos".

Klip "Tropical Island": https://youtu.be/tq0LVLGj6P8

Chang Qinke (Łucja): wokal, warstwa audio i video

Piotr Łabanow : gitara basowa, instrumenty elektroniczne, chórki

Paweł Kowalski: perkusja

Qinke, przybyła z Chin, gdzie ukończyła Syczuańskie Konserwatorium Muzyczne. Po uzyskaniu magistra w zakresie teorii i kompozycji postanowiła rozpocząć własną muzyczną karierę.

Przed przybyciem do Warszawy, przez ponad 10 lat mieszkała w mieście Chengdu. Występowała na wielu muzycznych festiwalach jako członek dużego zespołu, jednocześnie współpracując z lokalnymi muzykami na mniejszych scenach.

Qinke z dużymi sukcesami występowała także na popularnych w Chinach aplikacjach online. Do tej pory ma ponad 100 tys. fanów na jednym z chińskich kanałów muzycznych online, który ją wspiera.

Jesienią 2015 roku, Qinke przyjechała do Polski, gdzie założyła zespół Pomponika z Piotrem i zaczęli tworzyć własną muzykę.

Piotr w szkole muzycznej grał na wiolonczeli i gitarze. Odtwarzanie muzyki klasycznej bawiło go dłuższy czas. Kilka lat temu doznał jednak olśnienia, że muzyka jako język powinna służyć wypowiadaniu własnych kwestii, a że najważniejszym instrumentem w kapeli jest bas i postanowił podążyć ścieżką gitarzysty - basisty.

Kompozycje Pomponiki odbiegają od standardowych. Zastosowanie elektroniki daje niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. Styl Pomponiki podlega ciągłym zmianom i nie jest jeszcze zdefiniowany.

Wiosną 2017, Zespół wystąpił kilka razy w Warszawie, aby otrzymać zaproszenie i wystąpić na międzynarodowym “Wiosennym Festiwalu” w Chinach, który odbywa się w kultowy klubie muzycznym „Poranny Dom” w Chengdu.

Jako pierwszy zespół występujący na środkowej scenie, Pomponika zaprezentowała godzinny program, który był określany mianem „magicznego doświadczenia dla wszystkich”.

Ponadto Pomponika była supportem przed koncertami Renaty Przemyk, Kasi Kowalskiej oraz Króla. Zespół ma za sobą występy na dużych festiwalach: Las Festival, Powidz Jam Festiwal oraz Songwriter Łódź Festiwal, 15. Noc Kulturalna, kilka koncertów klubowych, wizyty w rozgłośniach radiowych: Trójka Polskie Radio i Czwórka, Radio RDC, Polskie Radio Dzieciom. Można go również usłyszeć w ChilliZet. W styczniu 2020 roku Pomponika wystąpiła na żywo w programie Halo Polonia w TVP Polonia.

Duet został laureatem konkursu "Będzie głośno" organizowanego przez Czwórka Polskie Radio (15.02.2019r. miała premierę konkursowa składanka „Będzie Głośno!”, na której jako jedyny zespół może pochwalić się dwiema piosenkami) oraz zdobył nagrodę specjalną przyznawaną przez ZAiKS w kategorii "muzyka". Ponadto Novika w swoim wydawnictwie: „No sugar RMX” zamieściła remix utworu „Unsafe”.

Od września 2020 roku do Pomponiki dołączył perkusista Paweł Kowalski (Latające Pięsci, Administratorr Electro, ex-Amarok). Wspólnie z nim stworzone zostały nowe aranżacje do już istniejących piosenek oraz całkiem nowe kompozycje. Z Pawłem udało nam się zagrać również kilka koncertów - online i stacjonarnie.

“Sometimes, Pomponika’s music is so quiet.

Like they’re reading the diary from childhood,

Page by page, slowly and carefully.

Sometimes, Pomponika’s music is a bit crazy~

They’d love to jump into the rabbit hole,

to explore, to build up a new wonderland.”

This is Pomponika,

By mixing two different souls and minds,

It results in something interesting, something crazy, something full of fun.”

Łącząc dwie indywidualności, różne wrażliwości, różne kontynenty, możemy spodziewać czegoś interesującego, szalonego i pełnego radości.

“Nasza muzyka jest jak futrzany pompon- miękka, wrażliwa, pełna nostalgii.

Możesz ją przyczepić do czapki, albo trzymać w ręku, a to sprawi, że poczujesz się dobrze, bezpiecznie.”