Gitarzysta Michał Szczerbiec założył "Maski"

Płyta "Przyjdzie na ciebie czas" (premiera wiosną 2021 roku) będzie zawierała nowe kompozycje utrzymane w stylistyce pop-rockowej z mocnym brzmieniem gitar oraz sekcji rytmicznej. Polskie teksty oraz wpadające w ucho melodie to elementy, których należy się spodziewać w nowym wydawnictwie.

Klip "Maski": https://youtu.be/sys9ueqNMLk

Utwór "Maski" powstał w 2018 roku. Opowiada o codziennych wyzwaniach i szukaniu motywacji do działania. W ostatnim okresie związanym z pandemią sytuacja muzyków, artystów, performerów diametralnie się pogorszyła. Brak występów na żywo oraz interakcji z publicznością dał się nam we znaki. Mimo wszystko warto robić swoje, działać i stawiać małe kroki w drodze do naszych celów.

W utworze "Maski" zagrali:

Tomek Zawadzki - gitara basowa

Arek Osenkowski - saksofon

Jan Lipert - perkusja

Michał Szczerbiec - śpiew, gitary, instrumenty klawiszowe, miks i mastering.

Michał Szczerbiec - gitarzysta, wokalista, kompozytor, tekściarz, aktor. Doceniany przez krytyków oraz publiczność, kilkukrotnie wyróżniany w konkursie gitarowym „Solo Życia” organizowanym przez Mieczysława Jureckiego (ex-Budka Suflera). Michał ma za sobą występy jako headliner na: VIII Ochota Blues Festival, XIII Praski Blues, Warsaw Guitar Night. Na przestrzeni lat dzielił scenę z takimi artystami jak: Leszek Cichoński, Krzysztof Ścierański, Janek Pentz czy Najlepszy Przekaz w Mieście. Jest autorem wielu kompozycji instrumentalnych publikowanych m.in. w książce z płytą CD – „Wojny Gitarowe” 2009 i 2011 wydawnictwa Absonic. Zafascynowany klimatem lat 60. kreuje własne około bluesowe brzmienia. Ma na koncie trzy płyty sygnowane jego imieniem i nazwiskiem. Ostatnia z nich, zatytułowana "The Last Scavenger" powstała we współpracy z Arkiem Osenkowskim i Wojciechem Madajskim.