Less Is Lessie w duecie z Michałem Wojtasem

Less Is Lessie o albumie “The Escape Plan”: „Od samego początku inspirował nas Wrocław - miasto w którym mieszkamy i tworzymy. Dlatego pomysł na tą płytę wziął się prosto z miejskiej gęstwiny. Proponujemy słuchaczom spacer dźwiękowy po wrocławskim Nadodrzu - dzielnicy pełnej kontrastów, ale dzięki temu bardzo wyjątkowej, z bogatą historią, będącej obecnie inkubatorem wielu interesujących inicjatyw społecznych. Na pierwszy rzut oka (i ucha) powierzchowność Nadodrza wydaje się być ponura i przytłaczająca. Dlatego dodaliśmy warstwę muzyczną, która otwiera pewną drogę ucieczki od niesprzyjającego otoczenia i miejskiego zgiełku.

Podróż zaczynamy na ulicy Nowowiejskiej, a kończymy w rejonie wrocławskiego Portu Miejskiego. Wszystkie sample, które usłyszymy na płycie pochodzą z nagrań terenowych prowadzonych przez nas na Nadodrzu i przeplatają się z inspirowaną tym miejscem autorską muzyką z rockowym pazurem”.

Teledysk: https://youtu.be/EKQOjRAFYZw

Zespół Less Is Lessie rozpoczął działalność w marcu 2015 roku na koncercie we wrocławskim studiu Uniq Sound. Płyta z materiałem live z tego występu ukazała się w sierpniu 2016. Fragmenty wydarzenia dostępne są także w formie klipów wideo w serwisie YouTube. Na początku 2018 roku muzycy wydali swój pierwszy w pełni studyjny singiel “Blackout”, który miał radiową premierę w lipcu 2018 na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Piotra Kaczkowskiego “Mini Max”.

Osiągnięcia muzyczne:

Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińskiego, support dla Tides From Nebula; Scena Konkursowa SLOT Art Festiwal 2017 - 1 miejsce; Jeleniogórska Liga Rocka - finał; AEStrada, Konkurs Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku 2017 - finał; Kino Nowe Horyzonty 2016 - autorski koncert "Na Dużym Ekranie"; Muzyczna bitwa Radia Wrocław 2016 - półfinał; Neuro Music 2016 - finał, eliminacje do Asymmetry Festiwal.

Weronika Kowal - skrzypce, klawisze

Maciej Janiszewski - gitara basowa

Filip Kozak - śpiew, klawisze, programowanie

Emil Madaliński - gitara

Konrad Mikołajczyk - perkusja

Tracklista "The Escape Plan":

1. Wyszyńskiego

2. The Great Escape

3. Nowowiejska

4. The Fall

5. Słowiańska

6. Blackout

7. Jagiellończyka

8. 20/20

9. Kurkowa

10. One Minute At A Time

11. Chrobrego

12. Blue Steel

13. Park Staszica

14. Fast And Furious

15. Reymonta

16. The Great Escape Reprise

17. Caribou Gone

18. Blue Steel (Less Is More)