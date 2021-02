"Będziemy się razem bać" z Dildo Bagginsem

„Będziemy się razem bać” to zapis wizyty po latach w dawnym miejscu schadzek pewnej pary. Jest to spacer po zapomnianym lesie i próba rozpoznania dawnych miejsc, ponownego wskrzeszenia zapomnianych emocji i chwil. Dildo Baggins zaprasza do świata obaw, lęków i tęsknoty, które towarzyszą przemijaniu chwil, ludzi i miłości. Jest to historia o strachu, ale nie o smutku gdyż w obliczu nieuchronnego losu, jedynym co można i należy zrobić to „zdusić powiekami łzy i wycisnąć z nich śmiech”.

Będziemy się razem bać to drugi singiel promujący debiutancki krążek Dildo Bagginsa. Premiera albumu planowana jest na czerwiec 2021r.

Klip „Będziemy się razem bać”: https://youtu.be/ogit55i4V7E

Singel w formacie wav.: https://www.dropbox.com/s/eccohdb0yykgyeh/Dildo%20Baggins%20-%20B%C4%99dziemy%20si%C4%99%20razem%20ba%C4%87.wav?dl=0

Muzyka i słowa: Bartosz Marmol

DILDO BAGGINS (ur. 04.11.2020r. zm. 14.12.2029) nie powstał z jakiejkolwiek wyższej potrzeby, tylko w myśl idei, że dobry pseudonim musi odnosić się zarówno do seksu jak i bohaterów kultury masowej. Jest on artystą skończonym, który już w momencie poczęcia poznał dokładną datę swojej śmierci. Dlatego też istniała szansa ,że nie będzie on tracił danego mu czasu na liczne bzdury, dostosowanie się do wszystkiego i zamartwianie się na zapas, ale będzie po prostu żył od początku do samego końca, bo tylko tyle potrafi dać sobie i innym. Dildo Baggins nie ma twarzy, dlatego też nie może jej stracić bez względu na to co wyśpiewa albo przemilczy w swojej twórczości.

Można powiedzieć, że Dildo Baggins jest współczesnym artystą, bo tak został wymyślony i nie może być nikim innym, choć bardzo by chciał. Cechą twórczości Dildo Bagginsa jest to, że śpiewa smutne piosenki, które skierowane są do wszystkich dziewczyn, ale nie do wszystkich chłopców. Jego muzyka jest prosta i przewidywalna, dlatego też może się podobać. Jeśli chodzi o używane przez niego środki artystyczne, to jest on niewątpliwie minimalistą, ale nie z wyboru tylko z powodu licznych ograniczeń, które posiada. Natomiast jego teksty należy publicznie przemilczeć, a następnie wyśpiewać w samotności, tylko wtedy mogą nabrać jakiegokolwiek sensu.