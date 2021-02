Katowicki kwartet LAB wydał debiutancką ep-kę

LAB to odpowiedź na to co dzieje się na ulicach miast, aktualny komentarz w muzycznej pigułce i suma emocji czterech indywidualistów. LAB rozgrywa się w tramwajach, autobusach, miejskich parkach czy pustych salach kinowych. Lab to śmiech, empatia i nienaturalnie dzika miłość w czystej postaci. LAB obserwuje, krzyczy i chce więcej - tylko więcej.

Klip "Powietrze": https://youtu.be/g_JIzsJ_eDg

Zespół LAB został założony w styczniu 2020 r. jako nowy projekt muzyków związanych z takimi zespołami jak: Animators, Don’t You Bear, Niadara czy Negatyw. Większość utworów powstała w trakcie pierwszego lock downu spowodowanego epidemią COVID-19, gdy muzycy spotykali się głównie online. Materiał na pierwsze EP zespołu pt. „Euforia” został zarejestrowany w łódzkim studiu Manximum Records, a za nagrania, mix i mastering był odpowiedzialny młody producent Franciszek Stępień. Krążek został wydany własnym nakładem 10 lutego 2021 r., a jego premierę zwiastuje singel „Powietrze”.

Bartosz Bednarczuk - wokal, gitara

Aleksander Goławski - bas, wokal

Karol Caputa - gitara, wokal

Lesław Nowak - perkusja