Krzysztof Lenczowski Trio wyda 'Lost Journey'

Krzysztof Lenczowski: "15 marca 2021 roku nakładem wydawnictwa Lydian Series ukaże się mój nowy album, który nagrałem wraz z Kajetanem Galasem na organach Hammonda i Bartkiem Staromiejskim na perkusji. Zawiera on 10 zróżnicowanych utworów utrzymanych w stylistyce europejskiej muzyki improwizowanej. Inspiracją do powstania tej płyty była sytuacja, która dotknęła nas wszystkich, związana z pandemią COVID 19 i jej skutkami, a szczególnie brakiem możliwości podróżowania. Bezpośrednim impulsem do powstania tego albumu była zaś lektura książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk, którą przeczytałem wiosną 2020 roku, na początku pierwszego lock downu. Wywarła ona na mnie ogromne wrażenie, bo nie zdawałem sobie sprawy jak silna jest we mnie potrzeba przemieszczania się, poznawania nowych miejsc i ludzi. Pisząc utwory na płytę LOST JOURNEY pierwszy raz w życiu pozwoliłem sobie w pełni czerpać z inspiracji wynikającej ze współpracy z wieloma wspaniałymi Artystami na przestrzeni ostatnich lat. Nie patrząc w głąb siebie, jak dotychczas, a rozglądając się dookoła".

Making of "Lost Journey": https://youtu.be/n6_kTecfq1k

Skład instrumentalny:

Krzysztof Lenczowski – wiolonczela/gitara



Kajetan Galas – organy hammonda



Bartosz Staromiejski – perkusja

Lista utworów:



1. Zimorodek



2. Fuzja Smaków



3. Tango niekoniecznie nietaneczne



4. Let’s Stay Home



5. Azja zachodnia



6. Miniatura



7. Ciemna materia



8. Lost Journey



9. Bonsai Tree



10. Dawna znajoma



Kompozycje – Krzysztof Lenczowski



Krzysztof Lenczowski – urodzony w 1986 r. w Krakowie, jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Tomasza Strahla i Rafała Kwiatkowskiego. Od kwietnia 2008 r. do listopada 2009 r. pracował w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, a od lutego 2009 r. do stycznia 2015 r. wchodził w skład Warszawskiej Grupy Wiolonczelowej Cellonet prowadzonej przez prof. Andrzeja Bauera. Gra także na gitarze – ukończył Policealne Studium Jazzu im. H. Majewskiego w Warszawie w klasie prof. Piotra Lemańskiego.



Lenczowski jako członek własnych zespołów, a także jako muzyk sesyjny nagrał ponad 50 płyt, w tym dwa autorskie albumy – „Internal Melody” (pierwszą polską płytę jazzową sygnowaną nazwiskiem wiolonczelisty, która w 2016 roku została nagrodzona Fryderykiem w kategorii „Jazzowy Fonograficzny Debiut Roku”), oraz „Rzeczy osobiste” (wydany w lipcu 2018 roku album będący studyjnym zapisem recitalu solowego). W latach 2014 – 2018 pięciokrotnie zwyciężał w plebiscycie Jazz Top magazynu Jazz Forum w kategorii instrumenty różne. Od 2010 roku podstawowym polem artystycznej działalności artysty pozostaje Atom String Quartet – wiodący polski zespół jazzowy oraz jeden z najciekawszych kwartetów smyczkowych na świecie.



Od momentu zdobycia Grand Prix XIII Bielskiej Zadymki Jazzowej Tych czterech najsympatyczniejszych rzępajłów z siłą rażenia adekwatną do nazwy zespołu (jak określił członków zespołu Jan „Ptaszyn” Wróblewski) stale gości na największych europejskich festiwalach muzycznych, m.in.: Berliner Jazztage, JazzBaltica, Leipziger Jazztage, Festival Veranos de la Villa Madrid, Jazz Jamboree, Ethno Jazz Festival czy Solidarity of Arts. Zespół koncertował także między innymi w Filharmonii Berlińskiej (wspólnie z Leszkiem Możdżerem, Larsem Danielssonem, Zoharem Fresco), Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Szczecińskiej (jako artysta rezydent w sezonie 2017/2018), oraz wielokrotnie w Narodowym Forum Muzyki i siedzibie NOSPRu. W 2011 roku ukazała się płyta „Fade In”, która zdobyła nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk w kategorii „Jazzowy Fonograficzny Debiut Roku”. Kolejny album – „Places” – wydany w 2012 roku nakładem wytwórni Kayax otrzymał Fryderyka w kategorii: „Album Roku – Muzyka Jazzowa”. Ponadto Atom String Quartet otrzymał Grand Prix Stowarzyszenia „Melomani” w kategorii Nowa Nadzieja, oraz Muzyk Roku, Złote Gęśle na XV Festiwalu Folkowym Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, Grand Prix na XXII Międzynarodowym Konkursie Jazzowym EUROPAfest 2015 w Bukareszcie, oraz Mateusza 2015 – nagrodę Trzeciego Programu Polskiego Radia.

Lenczowski współpracował z takimi artystami, jak: Branford Marsalis, Bobby McFerrin, Jason Moran, Gil Goldstein, Paolo Fresu, Wolfgang Haffner, Christian von Kaphengst, Rupert Stamm, Mathias Haus, Vladislav `Adzik` Sendecki, Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco, Jerzy Maksymiuk, André Ochodlo, Urszula Dudziak, Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Dorota Miśkiewicz, Marek Moś, Kayah, Małgorzarta Hutek, Aga Zaryan, Janusz Olejniczak, Krzesimir Dębski, Stanisław Sojka, Adam Sztaba, Grzech Piotrowski, Cezariusz Gadzina, Rafał Grząka, Marek Bracha, Krzysztof Herdzin, Józef Skrzek, Andrzej Jagodziński, Dominik Wania, Marcin Wasilewski, Piotr Orzechowski, a także z zespołami: Lutosławski Piano Duo, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Sinfonia Varsovia, Orkiestra Kameralna Leopoldinum, Elbląska Orkiestra Kameralna, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Filharmoni Szczecińskiej, Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej, World Orchestra Grzecha Piotrowskiego, Sinfonia Viva oraz Zakopower i Motion Trio.