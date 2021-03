Sebastian Krajewski zaprezentował 'Niebo W Kamieniu'

Sebastian Krajewski: „Ta płyta zawiera czternaście fragmentów z intymnengo śpiewnika duszy, który nosiłem ze sobą wszędzie przez kilka ostatnich lat. Śpiewam o zapomnianych historiach. O pamięci sięgającej głębiej niż pozwala na to rachuba czasu. O poszukiwaniu pradawnych połączeń w nowoczesnym świecie podziałów. O największej ludzkiej wędrówce, w której raz znaleziony trop będzie już zawsze prowadził do celu - wędrówce z głowy do serca. O powrocie z zamglonego, wyniosłego nieba na ziemię - żywą i obecną.

"Niebo w kamieniu": https://youtu.be/3AKp_nvKqvw

Muzyka pokrewna jest stylistyce folkowej, a częściowo związana z gatunkiem określanym jako medicine music. Z wyjątkiem użytego w trzech utworach melotronu brzmienie jest akustyczne, dominuje w nim przede wszystkim gitara klasyczna. Wykorzystane są także dość rzadko spotykane w muzyce popularnej instrumenty dawne i tradycyjne, m.in. symfonia (średniowieczna lira korbowa), rebec (jeden ze średniowiecznych poprzedników skrzypiec), 11-strunowe kantele oraz harfa celtycka. W przestrzeni dźwiękowej umieszczone zostały również odgłosy Natury – chciałem, żeby jej obecność była zaznaczona nie tylko symbolicznie.

Piosenki były nagrywane w swobodnej i nieśpiesznej atmosferze, bez zamiaru uzyskania studyjnej perfekcji, aby dzięki temu stworzyć brzmienie i energię możliwie bliskie autentyzmowi żywego wykonania. Ostateczny rezultat był możliwy dzięki fantastycznej pracy Sebastiana Witkowskiego (//soundmaking), któremu należą się szczególne podziękowania.

Tytułowy kamień pochodzi ze snu. Mieści w sobie nieskończone bogactwo opowieści. Każdy, kto weźmie go do ręki, może zdecydować czy chce te opowieści usłyszeć, czy woli raczej uznać, że kamień jest pusty. Każdy może też umieścić w nim swoją własną opowieść”.

Sebastian Krajewski urodził się 18 lutego 1975 roku w Warszawie. Kompozytor i pieśniarz. Jest synem cenionego kompozytora i piosenkarza Seweryna Krajewskiego.

Ukończył kompozycję pod kierunkiem Włodzimierza Kotońskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie. Studia kontynuował w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, gdzie uzyskał dyplom w klasie Matthew Kinga.

W swojej działalności kompozytorskiej współpracował z takimi zespołami jak Ars Nova, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, OKPR Amadeus, Płocka Orkiestra Symfoniczna, Polska Orkiestra Radiowa, Polska Sinfonietta, Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Warszawskiej Opery Kameralnej, The Vellinger Quartet, Warsaw Camerata.

Jest autorem muzyki ilustracyjnej do popularnych seriali telewizyjnych (M jak miłość, Na dobre i na złe), a także kilku filmów fabularnych (m.in. Rezerwat, reż. Łukasz Palkowski) i dokumentalnych (m.in. Śladami Graala, reż. Irek Dobrowolski).

Komponuje muzykę inspirowaną dawnymi stylami muzyki europejskiej (m.in. Concerti grossi na smyczki i b.c., cykl pieśni solowych dla zespołu instrumentów dawnych Ars Nova), poruszającą tematykę baśniową i fantastyczną (m.in. Z życia wędrownego czarodzieja, Suita morska, Sieben Fragmente aus Michael Ende), a także nawiązującą do szczególnie interesującej kompozytora historii Dobrych Ludzi (tzw. katarów albo albigensów) z XII/XIII-wiecznej Okcytanii (Souvenirs d'Ariège, śpiewogra Fin'amor). Jest także autorem wielu piosenek.

Współpracuje z opowiadaczką Beatą Frankowską, z którą współtworzy spektakle opowieści.

W ostatnich latach zajmuje się także odszukiwaniem archaicznych tradycji świętego śpiewu, który towarzyszy ludzkim społecznościom podczas obchodów różnych świąt oraz w ważnych momentach życia.