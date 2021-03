Łódzkie Clicks zapowiada 'G.O.T.H.'

kr-lik, frontman CLICKS wkręcił swoją publiczność: jak złośliwy prowokator, pozwolił fanom uwierzyć w radykalny zwrot ku gotyckim, gitarowym brzmieniom. Jego przedpremierowe wideo do utworu "I Dream" utrzymane jest w estetyce Blair Witch Project. Mroczna postać przemierza w nim ponury las przy akompaniamencie gotyckich dźwięków. Dopiero w ostatniej, ironicznej scenie okazuje się, że bohater zbiera grzyby.

Teledysk "I Dream (Is This New Clicks? Mix feat. Dominik Ignacik)": https://youtu.be/aH5_SqzmFvw

Teledysk "I Dream" (single version): https://youtu.be/b6TXVHPCog4

W klasycznym dla gotyckiej sceny, mrocznym stylu utrzymana jest także okładka drugiego albumu CLICKS - G.O.T.H. Stylizowana czcionka, rzędy nagrobnych krzyży, prawdziwe przedawkowanie "gotyckiego kvlt", które w wydaniu CLICKS wydaje się nieco podejrzane. To kr-lik po raz kolejny puszcza wodze fantazji i daje ujście swojemu nikczemnemu poczuciu humoru.

"G.O.T.H", temat przewodni tego albumu to właściwie skrót od "Getting Old, Tired and... " ("Stając się starym, zmęczonym i...). To gruntowna, poważna i pełna szacunku próba retrospekcji dawnej kultury młodzieżowej, którą na przestrzeni ostatnich dekad wyraźnie przyprószyła siwizna. Piosenkę "Every Bloated Muscle" można w tym kontekście odczytać jako żartobliwy hołd dla klasycznego utworu EBM - NITZER EBB - „Murderous”, słuchanego 30 lat później. Ta artystyczna autoironia pozwala nam ujrzeć słynnego słonia w salonie: co dzieje się z bohaterami tej sceny, którzy od dawna nie są już młodzi? Kiedy kultywowana depresja, młodzieńcza tęsknota za śmiercią muszą ustąpić miejsca rodzinie i dzieciom i pracy w korporacji? "G.O.T.H" to mocna odpowiedź na to pytanie. Nie wyrzekając się swoich korzeni w środowisku EBM, CLICKS czerpie z electro-clashu i minimal dance, jednocześnie dzielnie kłaniając się takim zespołom jak ANTHONY ROTHER czy GUI BURATTO. Ta „nowa” łatwość komponowania rodzi ekscytujące muzyczne hybrydy, takie jak: „First World Problems”, „I Dream” czy „Mr Nevergonnabe”.

Radość z eksperymentowania, doskonały dźwięk i poczucie humoru łączą się na płycie w nonszalancką całość. W rezultacie "G.O.T.H" to płyta, która zabrzmi równie dobrze w domu, samochodzie jak i na klubowym parkiecie. Z prześmiewczej strategii wprowadzania odbiorcy w błąd, wyłania się nowoczesny i niepowtarzalny album. CLICKS z błyskiem w oku zwraca się do samozwańczych obrońców stylu, którzy blokują wszelkie zmiany w EBM. Niemal od niechcenia, CLICKS katapultuje swój projekt muzyczny w XXI wiek. Oto, jak działa muzyczna samoodnowa. "G.O.T.H" to antyteza wtórności, która nawiedzała scenę EBM przez ostatnie dekady.