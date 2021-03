So Much Love hoduje 'Nasturcje'

So Much Love: "Jesteśmy duetem. W życiu i w muzyce. Mieszkamy pod Poznaniem, niedaleko lasów i jeziora, które jesienią stają się gotową scenerią najbardziej niezwykłych opowieści. Tworzymy wspólnie odkąd się znamy, czyli od ponad 20 lat. Nagrywamy, produkujemy i wykonujemy muzykę, którą piszemy w domowym zaciszu. So Much Love jest pierwszym projektem, który tworzymy tylko we dwoje.

Nasza muzyka, to ścieżka dźwiękowa do snów Jagi. Poruszamy się w obszarze dreamy, hazy, airy pop. Teksty są pisane z uważnością na brzmienie słów i ich wieloznaczność. Jaga traktuje słowo jak zespół dźwięków, których rolą jest współbrzmieć z muzyką. Muzyka, w swym odrobinę medytacyjnym charakterze, niespiesznie i ze spokojem ilustruje te wyśnione opowieści pozostawiając w słuchaczu wrażenie wewnętrznej ciszy. Gramy w stroju 432 Hz.

Z naszej kolekcji płyt winylowych najczęściej odtwarzamy te z dyskografii Portishead, Cocteau Twins czy Gustavo Santaolalla. Jesteśmy uczestnikami programu "Inkubator Tak Brzmi Miasto".

Obecnie przygotowujemy nasz debiutancki album „Nasturcje”. W 2020 r. ukazały się dwa single „Vulpes Vulpes” oraz „Aloha Ustka”, które pozwalają poczuć nastrój tej płyty. Tworzenie jej, tak jak lecznicze właściwości tytułowych kwiatów, sprawia, że goją się nasze wszystkie życiowe zadrapania i rany. Skoro na nas tak działa, istnieje szansa, że jej kojący wpływ odczują również słuchacze. Za nagrania i miks, które powstają w naszym domowym Zanshin Studio, odpowiada Marek. Masteringiem zajmuje się Alex Gordon z Abbey Road Studios, UK. Alex współpracował m.in. z Cocteau Twins, Florence & The Machine, Sigrid".

"Aloha Ustka": https://youtu.be/xnguL68FxIY

"Vulpes Vulpes": https://youtu.be/_enCLWQTaKc