Kwartet ProForma i "Króliczek Eryk"

Perkusista Marek Wawrzyniak tak opowiada o "Króliczku Eryku":

"Muzykę stworzyli koledzy podczas mojej nieobecności na próbie. Pamiętam, że bardzo spodobał mi się efekt ich pracy. Szybko zrobiony utwór, muzyka fajnie niesie tekst. Nieco "kreskówkowe" partie klawiszy ładnie komponują się z szybszymi fragmentami, kiedy to akcja się zagęszcza i prowadzą do niemal metalowego finału. Tekst to jedna z kilku makabresek, które popełniłem, ot tak. Na poprawę humoru, nie myśląc o nich zupełnie jako o tekstach piosenek. Na to koledzy wpadli później. Z pewnością z tyłu głowy miałem kiedyś oglądany serial animowany "Happy Tree Friends", twórczość Rolanda Topora i Cannibal Corpse. Każdy chyba w życiu spotkał takiego Eryka. To prosta historyjka z morałem, podana w formie tataru".

Album zawiera kompozycje, które przez lata towarzyszyły twórczości zespołu i wykonywane były podczas koncertów, a teraz nareszcie doczekały się studyjnych wersji.

1. Doomowe przedszkole

2. Króliczek Eryk

3. Miś Poldek

4. Drzewa

5. Wódka

Singel "Króliczek Eryk": https://youtu.be/5UxPKwNcLv0

Kwartet ProForma to zespół poruszający się w stylistyce szeroko rozumianej piosenki autorskiej. Grupa powstała w 2001 roku i w ciagu tych blisko dwóch dekad zagrała ponad 800 koncertów w Polsce i za granicą. Ma też na koncie kilka wydawnictw, w tym debiutancką płytę „Na końcu świta” z 2015 roku. Znakiem rozpoznawczym zespołu jest rozbudowane instrumentarium, bogate i niekiedy zaskakujące aranżacje oraz niebanalne teksty. Ich repertuar obejmuje piosenki do tekstów własnych, ale także m.in. K. I. Gałczyńskiego, J. Kaczmarskiego. Na uwagę zasługują też polskie tłumaczenia tekstów i interpretacje utworów Leonarda Cohena czy Toma Waitsa.

Szerszej publiczności dali się poznać w 2012 roku, kiedy zaprosili do współpracy Kazika Staszewskiego z zamiarem wspólnego wykonania piosenek z repertuaru Stanisława Staszewskiego. Projekt pod nazwą Kazik & Kwartet ProForma zaowocował dotychczas dwoma albumami: "Wiwisekcja" (2015 r.) oraz "Tata Kazika kontra Hedora" (2017 r.), które cieszą się dużą popularnością.