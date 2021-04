Olena zaprezentowała "Fake"

Piosenka podkreśla odmienny muzycznie charakter nadchodzącego krążka. Jest to kolejny etap w rozwoju kariery artystki. “Fake” to subtelna podróż w głąb relacji międzyludzkich. Patrzymy oczami dziewczyny, która jest już trochę zmęczona ciągłą walką o swoje marzenia i cele, trochę znudzona codziennością. Jest pochłonięta konsumpcyjnym trybem życia, pogonią za sukcesem. Z dozą ironii, pół żartem i pół serio opowiada o swoich uczuciach. W końcu spotyka ideał mężczyzny, kogoś, kto mógłby stać się ucieczką, jednak czuje, że to fake.

Klip "Fake": https://youtu.be/y80SQNLak3E

Dziewczyna ma świadomość, że jest miło i przyjemnie, ale niekoniecznie będzie z tego miłość. Z jednej strony chętnie utonęłaby w uczuciu i przygodzie, wie jednak, że dużo może stracić, więc zachowuje dystans. Obawia się zaangażować. Co z tego będzie? Któż wie…

Olena to absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec, jednak od zawsze pasjonował ją śpiew i kompozycja. Jako solowa wokalistka i songwriterka na polskim rynku muzycznym obecna jest od roku 2016. Znana jest z utworu “Demon”, który był hitem ogólnopolskich rozgłośni radiowych.

Prywatnie Olena słucha takich wokalistów, jak Rag’n’Bone Man, LAUV, Bazzi, często wraca do nagrań Amy Winehouse i Elli Fitzgerald. Uwielbia muzykę zespołu Queen, ceni Lady Gagę za jej jazzową odsłonę. W wolnym czasie, oprócz pisania muzyki tworzy swoją poezję. Olena uwielbia polskie morze, tam najchętniej wypoczywa. Jej imię z greki oznacza „blask Księżyca”. W czerwcu 2020 roku ukazała się jej pierwsza płyta „…w świetle gwiazd…”.