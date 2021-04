Caroline Jop jest 'Na Pierwszym Planie'

Mówi, że koty to jej alter ego. Na co dzień wspiera adopcję tych zwierząt współpracując m.in. ze schroniskiem w Korabiewicach i Fundacją Viva. Mowa o niezwykle utalentowanej, 20-letniej wokalistce Caroline Jop z Warszawy, która 20 kwietnia publikuje utwór pt.: „na pierwszym planie”. Piosenka jest zapowiedzią jej debiutanckiego albumu. Czy Caroline to nowe odkrycie rynku?

"Na Pierwszym Planie": https://youtu.be/SrGdJYRrxsc

– Ciężko jest mi otwierać się przed innymi ludźmi, dlatego muzyka jest moim głównym sposobem komunikacji z otoczeniem. Mało kto jest w stanie mnie zrozumieć. – mówi Caroline Jop – Gdybym była zwierzęciem, z pewnością byłabym… kotem. Koty są moim alter-ego. Na co dzień aktywnie wspieram adopcję kotów. Sama mam kotka Bambisia i wierzę, że każdy przy odrobinie chęci może zaopiekować się takim mruczącym przyjacielem. – opowiada artystka.

Caroline Jop (właściwie Karolina Jop) to 20-letnia wokalistka o wielkich muzycznych aspiracjach. We współpracy z wytwórnią muzyczną Delphy Records, która pomaga młodym artystom w kreowaniu swojego pierwszego materiału muzycznego, stworzyła kilka utworów w języku polskim i angielskim, które znajdą się na debiutanckim albumie Jop pt.: „Ventrem” (łac. „wnętrzności”). Ilość utworów jak i daty ich publikacji pozostają na razie tajemnicą.

– Ten album jest przelaniem wszystkich moich emocji, całego mojego wnętrza (stąd tytuł). W utworach jestem obnażona, opowiadam o smutku i samotności, które towarzyszą mi na co dzień. Zbiór tych piosenek to opowieść o moim życiu wewnętrznym, które pełne jest niezrozumienia, zagubienia, tęsknoty i strachu przed nieznanym. – opisuje Caroline Jop.

Artystka zdradza jedynie, że premiery utworów będą odbywać się regularnie, zaczynając od 20 kwietnia. Wtedy swoją premierę będzie miał teledysk i piosenka pt.: „na pierwszym planie”.

– Marzę o tym, aby odbiorcy przeżywali moją twórczość w podobny sposób, w który ja ją przeżywam. Chciałbym, aby zrozumieli moje wnętrze i aby byli w stanie utożsamić się z historią płynącą z mojej muzyki. – mówi wokalistka.

Za utwór „na pierwszym planie” odpowiadają znakomici twórcy: Monika Mimi Wydrzyńska, wokalistka i songwriterka z zespołu Linia Nocna, twórczyni hitu Lanberry pt.: „Plan awaryjny”, oraz producent muzyczny Łukasz Bzowski. O miks i mastering zadbała legenda tej dziedziny - Marek Maro Walaszek. Za produkcję wykonawczą odpowiadał Rafał Konieczny, twórca pierwszej polskiej agencji audio brandingowej Soundize Audio Branding. Z kolei teledysk został wyreżyserowany przez znanego twórcę wideo Ajgora Ignacego, który ma prawie 1 milion subskrypcji na swoim kanale YouTube.

Linki do piosenki i teledysku pt.: „na pierwszym planie” będą dostępne 20 kwietnia pod zbiorczym linkiem: www.delphy.pl/napierwszymplanie

Instagram Karoliny Jop: www.instagram.com/caroline_jop

Facebook Karoliny Jop: www.facebook.com/caroline_jop