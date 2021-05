Debiutancki album duetu Joanna Morea & Adam Potęga

Album "Twilight Cafe performed by Joanna Morea & Adam Potęga" ukazał się 30 kwietnia.

Singel "Winter": https://youtu.be/sy4nvjfyAT0

Flecistka jazzowa, saksofonistka i wokalistka Joanna Morea pod serią Twilight Cafe publikuje materiał muzyczny idealny do wieczornego relaksu. Aranżerem kompozycji został Adam Potęga – producent, kompozytor i realizator dźwięku. Na krążku znalazło się 10 instrumentalnych utworów wprowadzających w dobry nastrój. Usłyszysz tu przyjemne dźwięki saksofonu, fletu i keyboardu. W dzisiejszym natłoku reklam i hałasu, kompilacja pozwoli Ci oderwać się od rzeczywistości, da przestrzeń na przemyślenia i refleksje. Muzyka Joanny Morea to nowoczesne, jazzowe brzemienia.

Joanna Morea - wokalistka, flecistka, saksofonistka, autorka tekstów, kompozytorka, aranżerka, absolwentka Królewskiego Konserwatorium w Brukseli na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej, klasy fletu oraz aranżacji i kompozycji. Koncertowała w Belgii (m.in Middleheim Jazz Festival in Antwerp, Belgium z Marie Schneider Orchestra, jeden z najbardziej liczących się festiwali w Belgii), Holandii, Niemczech, Anglii a obecnie, po wieloletniej przerwie, nie tylko macierzyńskiej, ponownie w Polsce. Aktualnie współpracuje z wieloma muzykami i formacjami muzycznymi m.in z Trio Wojtka Kamińskiego, Five O'Clock Orchestra, Ragtime Jazz Band, Ragtime Duo, Malmo Jazz Kings (Szwecja). Nagrała i wydała płytę "Śpiewanki Joanki", na którą składają się kompozycje przygotowane dla jej bliźniaków - Nel i Tymonka. Jest również autorką muzyki do płyty "Będę Mamą" - z muzyką relaksacyjną dla kobiet w ciąży. W 2012 roku na rynku pojawiła się płyta zatytułowana "Swing Is Everything, Od powrotu na scenę w 2009 roku wystąpiła na wielu scenach jazzowych oraz festiwalowych. W 2014 roku zagrała na festiwalu Złota Tarka, jako gość specjalny z zespołem Ragtime Jazz Band obok Molly Ryan (USA), Dana Levinsona (USA) i Jacka Andersona (Szwecja). W 2016 zaprezentowała się na Złotej Tarce z projektem Polish Scandynavian Connection. W czerwcu 2017 wystąpiła w formacji „Dymitr Markiewicz and His All Stars” u boku takich gwiazd jak Gunhild Carling(Szwecja), Bent Persson (Szwecja), Max Björn Valdemar Carling(Szwecja), Claus Jacobi (Holandia) podczas Hot Jazz Spring Festival w Częstochowie. W 2018 roku koncertuje z takimi gwiazdami jazzu jak Troy Anderson(USA), z którym tworzy projekt Ella & Louis oraz Carling Family(Szwecja). W 2017 roku powstała formacja Joanna Morea and Her Swinging Boys.

W marcu 2017 roku na rynku pojawia się płyta „Crazy People” nagrana we współpracy z Urszulą Dudziak, Zbigniewem Namysłowskim i Robertem Majewskim. Rok 2018 to powstanie projektu „Joanna Morea with Power” oraz formacja „Joanna Morea with Swing on Air” 19.07 2019 roku pojawia się na rynku Epka, płyta „Joanna Morea with Power”.

Współpraca z Nieinwazyjnym Instytutem Osobowości zaowocowała powstaniem cyklu płyt do nauki języka angielskiego ”Nuć i się ucz”, których współautorem i wykonawcą jest Joanna Morea. Od 2015 roku Joanna prowadzi autorski program radiowy w Radio RSC 88.6 FM pt. „Pociąg do Jazzu”.

Autorka książek: KIEDY MARZENIA SPEŁNIAJĄ SIĘ NA DACHU, PRZEZ RAJSKIE WYSPY NA DACH ŚWIATA, TAJLANDIA POJECHAŁAM PO MIŁOŚĆ.