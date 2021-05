Caroline Jop po raz pierwszy po angielsku

– Nienawidzę być zależna od innych, zwłaszcza… gdy sama do tego doprowadzam. „Couldn’t get enough” to piosenka właśnie o tym. – mówi Carolina Jop – Po powstaniu piosenki, zrozumiałam jak być zależną tylko i wyłącznie od siebie. Umiem słuchać siebie, doceniać siebie i przede wszystkim ufać sobie i swoim decyzjom. – dodaje artystka.

"Couldn't get enough": https://youtu.be/-pOaicqeoNI

Caroline Jop to 20-letnia wokalistka z Warszawy, która ma na koncie już cztery autorskie utwory, z czego trzy ostatnie są częścią i zapowiedzią jej debiutanckiego albumu pt.: „Ventrem”. 20 kwietnia została opublikowana piosenka pt.: „na pierwszym planie”, a 4 maja drugi utwór – „kwiaty”. Chwilę po opublikowaniu piosenki, została ona zauważona przez edytorów Spotify, którzy umieścili ją na popularnej playlście New Music Friday.

Utwór „couldn’t get enough” powstał we współpracy z wytwórnią muzyczną Delphy Records, która pomaga aspirującym wokalistom w tworzeniu swojego własnego materiału muzycznego. – Praca nad autorskim, debiutanckim albumem Karoliny to niezapomniana przygoda nie tylko dla samej artystki, ale także dla nas i całego zespołu w inkubatorze Delphy. Pięknie jest obserwować jak Karolina rozwija skrzydła i że jest dostrzegana przez coraz szersze grono odbiorców. Piosenka po piosence, słuchacze odkrywają prawdziwe wnętrze wokalistki. Opowieść trwa! – mówi Rafał Konieczny, właściciel wytwórni Delphy Records i producent wykonawczy albumu „Ventrem”.

Trzeci utwór, tym razem w języku angielskim, powstał we współpracy z Zuzanną Ossowską, znanej pod pseudonimem artystycznym OS.SO oraz z producentem muzycznym Łukaszem Bzowskim. Z kolei teledysk został wyreżyserowany przez znanego YouTubera Igora Leśniewskiego, czyli Ajgora Ignacego, a główną rolę gra w nim Antoni Sałaj („W głębi lasu”, „25 lat niewinności”, „Dywizjon 303”).

– Album ”Ventrem” jest przelaniem wszystkich moich emocji, całego mojego wnętrza (stąd tytuł). W utworach jestem obnażona, opowiadam o smutku i samotności, które towarzyszą mi na co dzień. Zbiór tych piosenek to opowieść o moim życiu wewnętrznym, które pełne jest niezrozumienia, zagubienia, tęsknoty i strachu przed nieznanym. – opisuje Caroline Jop.

Caroline Jop nie tylko śpiewa, ale także jest aktywną działaczką na rzecz kotów. Na co dzień wspiera adopcję tych zwierząt współpracując m.in. ze schroniskiem w Korabiewicach i Fundacją Viva.