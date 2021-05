Bartosz Słatyński w duecie z Mają Lepianką

Piosenka opowiada o współczesnym życiu, pełnym bodźców zagłuszających zwyczajne relacje między ludźmi. Jest to historia dwojga ludzi żyjących w hałaśliwym elektronicznym świecie, w której tle rysuje się potrzeba zatrzymania się i zwyczajnej rozmowy. Słuchacz odnajdzie tutaj mnóstwo własnych obaw ale i nadziei.

"Hałas": https://youtu.be/T8_aXJ_9_OM

Do nagrania utworu zostały użyte między innymi skrzypce. Instrument, który nawiązuje do klasycznych wzorców, odnoszących się także do jego treści.

To kolejny już duet Bartosza Słatyńskiego, po utworze "Zatańczmy", który miał premierę na początku stycznia. Tym razem piosenka została nagrana z Mają Lepianką - dobrze rokującą, młodą wokalistką pochodzącą, tak jak Bartosz, z miejscowości Brzeszcze.

Jest w planie jeszcze kilka duetów, które znajdą się na płycie "MY", która swoją premierę będzie miała w październiku 2021 roku.

“Poznaliśmy się na przeglądzie wokalistów w Ośrodku Kultury, kiedy Maja zdobywała pierwsze miejsce a ja byłem w jury. Maja ma już na koncie udział w zespole Billy Fingers, projekcie założonym przez Afgana, w którym i ja się udzielam. To nie przypadek że znowu razem śpiewamy. Maja ma doskonałą intuicję i wrażliwość muzyczną. Jest również autorką tekstu piosenki. Z jednej strony młodość i świeżość z drugiej doświadczenie” - podkreśla Bartosz Słatyński

Z kolei Maja dodaje: “Początki piosenki "Hałas" wywołały u mnie na samym początku mieszane uczucia, ponieważ do tej pory byłam zwolenniczką bardziej dynamicznych akcentów w muzyce, ale podczas pracy nad melodią, nabrała ona tempa, co tylko dodało chęci do dalszego szlifowania kawałka. Barwna melodia, nostalgiczne skrzypce sprawiają, że podczas słuchania wracają do mnie niesamowite wspomnienia i dodają siły do tego, żeby pracować dalej.

Utwór “Hałas” jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych oraz na YouTube.